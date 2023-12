Gabigol é denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping

A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem ofereceu na quinta-feira, 21, uma denúncia contra o jogador Gabigol, do Flamengo, por tentativa de fraude em um exame antidoping.

Segundo a denúncia, divulgada pelo Globo Esporte, o atacante teria dificultado a realização do exame desde a chegada da equipe responsável pela coleta ao centro de treinamento do clube, o Ninho do Urubu, na manhã do dia 8 de abril. O atleta irá a julgamento e pode ser suspenso por até quatro anos, caso seja condenado. Ainda não há data para análise do caso.

Gabigol teria tratado a equipe com desrespeito e não seguiu as instruções indicadas, segundo relatos nos quais a denúncia se baseou. Ele pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, entregou o vaso aberto e se irritou com o oficial que o acompanhou até o banheiro. O jogador também não teria cumprido o tempo de repouso de duas horas depois da atividade física, conforme é exigido nesse tipo de exame.

Em nota, Gabigol negou as acusações e disse que o exame teve resultado negativo. “O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares. Reiteramos que, em nenhum momento, o atleta tentou fraudar o exame”.