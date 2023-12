Fux autoriza abertura de inquérito para investigar Janones por rachadinha

Giro VEJA - 4 de dezembro

O futuro do acordo entre Mercosul e União Europeia em xeque

Lula declarou nesta segunda-feira, 4, que não desistiu do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e que ainda tem esperança de que o texto seja assinado. A declaração foi dada durante viagem que o presidente faz à Alemanha, país que é favorável ao acordo. O presidente francês, no entanto, fez duras críticas ao acordo. O futuro do acordo, a guerra no Oriente Médio e o andamento da CPI da Braskem após risco de desastre em Maceió sāo destaques do Giro VEJA.