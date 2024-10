Fortaleza: aliados de Bolsonaro e Lula empatam às vésperas do 2º turno

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apenas três dias antes do segundo turno das eleições em Fortaleza, a quarta cidade mais populosa do Brasil segue dividida entre os candidatos das principais forças políticas de direita e esquerda do país. O levantamento foi publicado nesta quinta-feira, 24, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Numericamente, o deputado federal André Fernandes (PL) aparece à frente com 47,1% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Evandro Leitão (PT), com 44,2%. Dentro da margem de erro de 3,2 pontos percentuais (pp) da pesquisa, o cenário é de empate técnico entre os parlamentares.

Votos brancos e nulos representam 5,1% do eleitorado, e outros 3,6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Indefinição persiste na capital cearense

Desde a realização do primeiro turno, quando André Fernandes recebeu 40,2% dos votos válidos e Evandro Leitão conquistou 34,33%, este é o terceiro levantamento do Paraná Pesquisas que aponta os rivais tecnicamente empatados na maior cidade do Ceará e de toda a região Nordeste.

No período de três semanas, as pesquisas indicam que o apoio ao parlamentar aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro oscilou 1 ponto percentual para baixo, enquanto o adversário petista — endossado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo governador cearense Elmano de Freitas (PT) e pelo ex-governador Camilo Santana (PT), atual ministro da Educação — teve ligeiro avanço de 1,2 ponto.

O atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), próximo ao ex-governador Ciro Gomes (PDT), acabou em terceiro lugar na primeira rodada de votação e optou pela neutralidade no segundo turno.

Considerando apenas os votos válidos da pesquisa (excluindo nulos e indecisos), o impasse persiste na capital cearense, com o bolsonarista pontuando 51,6% entre o eleitorado e o petista acumulando 48,4% do total.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.000 eleitores em Fortaleza entre os dias 20 e 23 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,2 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é CE-03394/2024.