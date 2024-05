Forças Armadas mobilizam 626 militares para atuar em calamidade no Sul

O Ministério da Defesa autorizou nesta sexta-feira, 3, o uso de 626 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica para atuarem no socorro aos atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A Operação Taquari II também vai usar cinco helicópteros, doze embarcações e 45 viaturas, além de equipamentos de engenharia e transporte de material e pessoal.

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 31 mortos em vinte cidades, segundo balanço atualizado pela Defesa Civil do Estado às 9h desta sexta-feira. Há ainda 74 desaparecidos e 56 feridos e mais de 24 mil desalojados ou desabrigados (7.165 pessoas foram levadas para abrigos). No total, mais de 351 mil moradores foram atingidos em 235 municípios do estado.

A portaria do Ministério da Defesa vem um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter visitado o Rio Grande do Sul e ter dito que a ajuda ao estado seria prioridade zero do governo federal, com “foco 24 horas” na situação.

A portaria publicada nesta sexta pelo Ministério da Defesa orienta os comandantes de Marinha, Exército e Aeronáutica a permanecerem em condições de oferecer recursos operacionais e logísticos ao Comando Operacional Conjunto, criado para atuar na tragédia gaúcha e que será chefiado pelo general do Exército Hertz Pires do Nascimento.

As atividades desempenhadas pela Operação Taquari II incluem resgate de pessoas ilhadas, distribuição de água, alimentos e donativos, auxílio na recuperação da infraestrutura danificada. Os militares atuam, ainda, na montagem de barracas para triagem de desabrigados e fornecimento de colchões, entre outras tarefas.

Primeira fase

Em 2023, as Forças Armadas realizaram a primeira fase da Operação Taquari, no Rio Grande do Sul, também em resposta às fortes chuvas na região. Militares foram mobilizados para atender aos municípios afetados e as atividades incluíram busca e resgate, distribuição de suprimentos e reconstrução, segundo o Ministério da Defesa.

Hospital de campanha

As Forças Armadas também montaram na quinta-feira, 2, em Lajeado, um hospital de campanha para auxiliar o socorro às vítimas. O módulo conta com enfermaria, 40 leitos, dois consultórios para atendimento e um para triagem. Atualmente, os militares atuam no apoio às vítimas das enchentes em dezenove municípios gaúchos. Segundo o Ministério da Defesa, até ontem haviam sido resgatadas cerca de cem pessoas e realizados dez atendimentos de resgate médico por meio do transporte de pacientes por meio aéreo.