Foragido há 619 dias, André do Rap vira o mais procurado por polícia de SP

O traficante André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, completou pouco mais de 600 dias foragido. Com a prisão de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019, o líder do PCC se tornou o primeiro na lista de procurados da Polícia Civil de São Paulo, que pede, a quem tiver, informações por e-mail e telefone para tentar encontrar o bandido.

André do Rap é apontado pela polícia como contato da máfia italiana “Ndrangheta” no Brasil, uma das maiores organizações criminosas do mundo. Ele havia sido preso em 2019 em uma casa de luxo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Em 10 de outubro de 2020, um sábado, ele foi solto após um habeas corpus expedido pelo então ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. O magistrado argumentou que o traficante estava preso há muito tempo sem uma condenação definitiva — ele tinha sido condenado a mais de 15 anos de prisão em 2013, mas ainda recorria.

O presidente da Corte, Luiz Fux, revogou a decisão no mesmo dia, mas André já estava em liberdade e fugiu. Já são 619 dias ou pouco mais de 20 meses de investigação sobre o paradeiro do criminoso.

E continua sendo procurado, como mostra o “cartaz” no site da Polícia Civil de SP, onde ele está numa lista de “os mais procurados”.