Ex-namorada acusa filho de Lula de agressão; ele nega e anuncia processo

A médica Natália Schincariol, ex-namorada de Luís Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 39 anos, registrou um boletim de ocorrência nesta terça, 2, em São Paulo, no qual acusa o empresário e diretor de futebol do Parintins FC, do Amazonas, de agressões física e psicológica. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital paulista. Ela prestaria depoimento ainda nesta noite.

O filho de Lula nega ter praticado as agressões e anuncia que irá processá-la pelas acusações. Em nota publicada em sua conta no Instagram, a defesa de Luís Cláudio classifica as denúncias como fantasiosas e inverídicas. De acordo com a advogada Carmen Ramos Tannuri, as declarações da médica são “enquadráveis nos tipos de delitos de calúnia, injúria e difamação”. Em função disso, ainda segundo Carmen, a defesa do empresário tomará as medidas legais pertinentes, como pedido de reparação por danos morais.

Luís Cláudio é diretor de futebol do Parintins Futebol Clube, do Amazonas, e teria se relacionado com Nathália por cerca de dois anos. Médica, ela afirma nas redes sociais trabalhar em um hospital psiquiátrico. Nos últimos dias, publicou mensagens enigmáticas no Instagram, com uma em que afirma “ser melhor estar infeliz do viver como um ser desprezível”. A reportagem não conseguiu contato com Nathália, mas confirmou a denúncia.