Escolas cívico-militares têm nota maior do que escolas ‘normais’ no Paraná

As escolas cívico-militares no Paraná tiveram desempenho superior ao das unidades da rede tradicional pública de ensino na avaliação do Ideb, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado na última semana, segundo dados divulgados pelo governo do estado.

De acordo com o relatório da Secretaria Estadual da Educação, 64% das unidades do modelo militar tiveram alta no índice na categoria do Ensino Médio entre 2021 e 2023, oito pontos percentuais acima do resultado das escolas “normais” — 56% desta fatia da rede registrou aumento na nota para os três anos finais do ensino básico.

A realidade, diz a secretaria, se repetiu no Ensino Fundamental 2, que abrange do 6º ao 9º ano. Nesta faixa, 67% das escolas do modelo cívico-militar tiveram aumento nas notas, contra 57% de alta dentre as escolas de ensino padrão.

Uma das principais bandeiras do governo Jair Bolsonaro, as escolas cívico-militares foram implementadas no Paraná pelo governador Ratinho Jr. (PSD) em 2020, após consultas públicas feitas junto à comunidade escolar. Atualmente, são 312 escolas no modelo, o maior número do país. O estado ainda incorporou as doze escolas que estavam dentro do programa federal criado por Bolsonaro — o Pecim — e encerrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023.

Continua após a publicidade

No modelo paranaense, os policiais militares da reserva trabalham em conjunto com os profissionais da educação, sem interferir em questões pedagógicas, afirma o estado. O ensino é ministrado em consonância com a legislação, com carga horária mínima anual de 1.000 horas. Também houve ampliação da carga-horária de Língua Portuguesa e Matemática, as disciplinas avaliadas pelo Ideb, diz a Seduc.

Ideb

Divulgado pelo Ministério da Educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica monitora o desempenho da educação no Brasil e é calculado a partir dos dados sobre aprovação, obtidos no Censo Escolar, e dos resultados do Saeb, avaliação de Português e Matemática aplicada a cada dois anos.

A edição mais recente do Ideb foi divulgada na última semana. Os resultados mostraram que, entre 2021 e 2023, o Paraná aumentou de 4,8 para 4,9 a nota na avaliação no Ensino Médio, permanecendo à frente de Goiás e do Espírito Santo, ambos com nota 4,8. No Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano), o Ideb do Paraná passou de 5,4 para 5,5, empatado com Ceará e Goiás. A média nacional ficou em 5.