Paraná é destaque no Ideb: veja ranking com os melhores e piores estados

O Ministério da Educação divulgou nesta quarta-feira, 14, a pesquisa mais recente do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb). Realizado a cada dois anos, o levantamento avalia a qualidade do aprendizado nos ensinos fundamental e médio em todas as escolas do Brasil, tanto nas redes municipais e estaduais quanto nos colégios privados.

No âmbito nacional, o governo federal celebrou a meta atingida de nota 6 para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Por outro lado, as médias de 5 para os anos finais (6º ao 9º) e de 4,3 para o Ensino Médio não chegaram aos objetivos estipulados de, respectivamente, 5,5 e 5,2.

Olhando além da média brasileira, contudo, existe uma clara discrepância no desempenho educacional entre os 26 estados e o Distrito Federal. Em algumas unidades da federação (UFs), os indicadores locais superaram os nacionais em até 0,7 ponto, enquanto outros estados chegaram a ficar 1,4 ponto abaixo da meta definida para todo o país.

Veja, a seguir, as melhores e as piores notas estaduais em cada segmento avaliado pelo Ideb.

Paraná lidera nos anos iniciais

Na avaliação dos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, a maior média total foi observada no Paraná, que atingiu a nota 6,7 considerando todas as escolas da rede pública e privada. Em relação a 2021, quando registrou média de 6,2 neste segmento, o estado passou do terceiro para o primeiro lugar no ranking.

Em seguida na tabela vêm Ceará, com 6,6; São Paulo, com 6,5; Santa Catarina e Distrito Federal, ambos com 6,4; e Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais, todos com 6,3.

No extremo oposto da lista aparece o Amapá, que obteve a média de 5,0 e ficou na última posição nos anos iniciais avaliados. Na sequência, surgem Pará, com 5,1; Rio Grande do Norte e Bahia, com 5,3; Sergipe e Maranhão, com 5,4; e Roraima, com 5,5.

Três estados empatam nos anos finais

Já o pódio dos anos finais do Ensino Fundamental é compartilhado por três estados: Paraná, Ceará e Goiás, todos com média 5,5, seguidos por São Paulo (5,4) e Espírito Santo (5,3). O estado nordestino manteve a nota de 2021, quando também liderou o ranking nesta categoria juntamente com São Paulo; este último, porém, recuou 0,1 ponto e caiu para a segunda posição da lista.

A pior nota deste segmento ficou com o Rio Grande do Norte, que caiu 0,3 ponto em relação à edição anterior e registrou média de 4,1. De baixo para cima, o estado é seguido por Bahia (4,2), Amapá e Roraima (4,3), Pará e Sergipe (4,4) e Paraíba e Maranhão (4,5).

Ensino Médio: Paraná em primeiro, Roraima em último

Em relação aos três anos do Ensino Médio, o Paraná aparece novamente na primeira posição, marcando 4,9 pontos na média de todas as escolas. O estado é, portanto, o único a liderar nos três períodos de ensino avaliados pelo Ideb.

As quatro melhores notas, na sequência, ficam com Espírito Santo e Goiás (4,8); Piauí, Pernambuco e São Paulo (4,5); Pará e Mato Grosso (4,4); e Ceará (4,3).

Já o pior desempenho entre os estudantes secundaristas foi constatado em Roraima, que perdeu 0,4 ponto em dois anos e caiu ao último lugar do ranking com nota 3,5. Imediatamente acima estão Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte (3,7); Maranhão, Amapá e Amazonas (3,8); e Bahia (3,9).