Eleições: líder da oposição trava duelo acirrado na 2ª maior cidade do PR

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a cidade de Londrina (PR) vive um dos cenários mais acirrados do país. Entre os pré-candidatos à prefeitura do segundo maior município do estado, o topo do ranking tem um empate técnico entre nada menos que seis nomes, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 2.

Em números absolutos, a lista é encabeçada pelo líder da oposição bolsonarista na Câmara dos Deputados, Filipe Barros (PL), com 17,5% das intenções de voto, seguido de perto pelo ex-prefeito e ex-deputado Barbosa Neto (PDT), com 16,8%. A lista continua com Maria Tereza (PP), secretária municipal de Educação, com 12,4%; Tiago Amaral (PSD), deputado estadual e aliado do governador Ratinho Jr., com 11,9%; Nelson Villa (PSDB), coronel da Polícia Militar e estreante no campo político, com 10,8%; e Tercílio Turini (MDB), deputado estadual, também com 10,8%.

Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais da pesquisa, porém, os seis nomes estão tecnicamente empatados. O cenário difere bastante do levantamento anterior do Paraná Pesquisas, publicado em dezembro, quando Barros – antes de assumir a liderança da oposição – e Amaral lideravam a corrida em empate técnico, com 31,2% e 24,4% do apoio do eleitorado, respectivamente.

Do MBL à liderança de Bolsonaro

A rápida ascensão parlamentar de Filipe Barros está intimamente ligada à onda do antipetismo e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — então deputado federal — que assolou a política nacional em 2018. Militante do Movimento Brasil Livre (MBL), ele passou por três partidos até ser eleito vereador de Londrina pelo PRB (atual Republicanos), em 2016 — desde então, foi deputado federal pelo extinto PSL e reelegeu-se pelo PL, após uma breve passagem pelo União Brasil.

Aliado próximo de Bolsonaro, o deputado assumiu a liderança da oposição na Câmara no último mês de abril, sucedendo Carlos Jordy (PL-RJ), que deixou o posto para focar na campanha à prefeitura de Niterói. O partido afirma que a troca já era planejada, mas estendeu o prazo de Jordy na chefia depois que o parlamentar foi alvo da Polícia Federal em janeiro por suspeita de articular os atentados golpistas de 8 de janeiro, em Brasília.

Candidato de Ratinho

Já o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) é um dos nomes mais próximos de Ratinho Júnior no estado e aposta do governador para assumir a prefeitura de Londrina. Ex-líder do partido na Assembleia Legislativa, Amaral foi lançado pré-candidato no início de abril pelo chefe do Executivo estadual, que também preside a sigla no Paraná, e pela deputada federal Luísa Canziani, coordenadora do diretório do PSD no município paranaense.

O parlamentar já havia disputado o Executivo de Londrina em 2020, quando era filiado ao PSB, mas acabou em quinto lugar — o pleito acabou no primeiro turno com a reeleição do prefeito Marcelo Belinati (PP), que endossa a aliada Maria Tereza como sucessora. Atrás de Amaral, em sexto lugar, ficou o ex-prefeito Barbosa Neto, que teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral por improbidade administrativa.

O próprio Barbosa Neto foi eleito inicialmente em 2009, em eleição suplementar, com o apoio do ex-prefeito Antonio Belinati (tio do atual mandatário Marcelo Belinati), que venceu as eleições do ano anterior, mas teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná. Neto, por sua vez, foi reeleito em 2012, mas foi removido do cargo pela Câmara Municipal por suspeitas de pagar funcionários de sua rádio com recursos do município.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Londrina, entre os dias 26 de abril e 1º de maio de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.