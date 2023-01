Deltan cobra de Lula demissão de ministro indicado por partido de Moro

Desde que veio a público a informação de que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, direcionou no ano passado 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente à sua fazenda no Maranhão, o ex-procurador e deputado federal eleito Deltan Dallagnol (Podemos-PR) tem exigido sua demissão. O caso de uso das emendas de relator em benefício próprio foi revelado nesta segunda-feira, 30, pelo jornal O Estado de S. Paulo.

“Mais uma apuração jornalística que denuncia a hipocrisia presente no governo Lula e os seus problemáticos ministros. Será que vão retirar esse ministro após essa denúncia? Me diz aqui nos comentários se você acha que isso vai acontecer!”, escreveu Deltan, com ironia, no Twitter.

Outra ironia em torno desse episódio é que Juscelino Filho foi indicado ao Ministério das Comunicações do governo Lula pelo União Brasil, o mesmo partido que abriga um dos principais aliados de Deltan: o ex-juiz da Lava-Jato Sergio Moro. Foi pelo União Brasil que Moro se elegeu senador pelo estado do Paraná. Moro, inclusive, ainda não comentou as suspeitas envolvendo seu correligionário.

