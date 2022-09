Debate VEJA: Tarcísio pede fim de ataques; Garcia quer comparar candidatos

A pouco mais de duas semanas para a votação, em 2 de outubro, acontece neste sábado, a partir das 18h30, o debate VEJA entre candidatos ao governo de São Paulo. Nele, os cinco principais postulantes apresentam suas propostas e discutem o futuro do estado na reta final da campanha.

Nas horas que antecedem o debate, as campanhas dos candidatos que estarão presentes — Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT) — falaram a VEJA sobre a expectativa para o evento.

O ex-prefeito paulistano Fernando Haddad resumiu através da assessoria a expectativa para que seja “um debate de ideias respeitoso e produtivo”. O petista tem sido alvo de ataques dos adversários por liderar todas as pesquisas estaduais, e é o favorito a ir para o segundo turno, apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No último Datafolha, ele somou 36% das intenções de voto.

A outra vaga no segundo turno é disputada entre o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), e pelo governador Rodrigo Garcia. Segundo o último Datafolha, o bolsonarista tem 22% contra 19% do tucano — um empate técnico na margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

“O debate será mais uma oportunidade de Tarcísio reforçar sua imagem junto ao eleitor e as propostas que o estado de São Paulo necessita para voltar a ser a locomotiva do Brasil. Sempre de maneira propositiva e na contramão da postura de ataque que vem sendo adotada por seus adversários”, diz a campanha do ex-ministro. “A população de São Paulo já percebeu porque Tarcísio foi um dos melhores ministros da Infraestrutura do Brasil e tem demonstrado essa confiança. O debate é mais uma oportunidade para Tarcísio mostrar quem realmente está preocupado em desenrolar os problemas do estado”, continuou.

Garcia, por sua vez, diz que o debate “irá esclarecer ainda mais ao eleitor paulista a importância das eleições estaduais”. “É o governador que está aqui no dia a dia e não tenho dúvidas de que mais um debate será fundamental para a população comparar a história de cada candidato e decidir de maneira soberana. Nossa candidatura dá a garantia que São Paulo irá concluir tudo que começamos e também irá olhar para frente”, afirmou.

Apesar de somar apenas 1% no último Datafolha, Elvis Cezar, que ganhou destaque como prefeito de Santana do Parnaíba, cidade na região metropolitana de São Paulo, vai ao debate na esperança de alavancar uma surpresa nas últimas semanas de campanha. “É mais uma oportunidade para o eleitor comparar projetos, gestões e propostas, sem a maquiagem da propaganda eleitoral, onde muitos pintam um quadro bonito, mas sem o recorte de realidade que nossa gente vê diariamente por todo o estado”, disse o candidato.

Missão parecida tem o deputado federal Vinícius Poit, que também somou 1% na última pesquisa. “A maior expectativa é furar o bloqueio de comunicação e mostrar a diferença de nossas 30 ideias para um governo inovador em São Paulo”, disse o candidato através da assessoria de imprensa.