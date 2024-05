Com registro até de tornado, temporais chegam a Santa Catarina

As fortes chuvas que já atingiam o Rio Grande do Sul chegaram a Santa Catarina, causaram estragos em ao menos trinta e três municípios e deixaram dezenas de desabrigados. Um tornado foi registrado no município de Passos Maia, oeste do estado — ele atingiu uma região desabitada e apenas derrubou árvores.

Segundo a Defesa Civil, três municípios decretaram situação de emergência, até o início da tarde desta sexta-feira, 3: Praia Grande, Araranguá e São João do Sul, todas no extremo sul do estado, próximo à divisa com o Rio Grande do Sul. Uma morte foi registrada em Ipira, no Meio-Oeste em decorrência das chuvas. Segundo veículos de informação locais, a vítima é um homem de 61 anos que estava desaparecido após ter o carro arrastado por uma enxurrada.

Também há registros de desalojados em Orleans e São Joaquim. Balanço divulgado pela Defesa Civil aponta que há ao menos 155 pessoas desalojadas e outras 26 desabrigadas.

De acordo com o Monitoramento e Alerta da Secretaria da Proteção, os volumes de precipitação superaram os 100 mm na região do litoral. O órgão alerta para a intensificação de chuvas intensas para as áreas de divisa do extremo sul do estado com o Rio Grande do Sul, em especial o Grande Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul. Os temporais podem avançar até as regiões do Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis.

“A chuva do Rio Grande do Sul, nos municípios que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, requerem mais preocupação nossa. Está todo mundo em situação de atenção. Infelizmente, houve uma morte em Ipira (…). Trabalhamos com proteção e prevenção”, afirmou o governador Jorginho Mello (PL) em coletiva de imprensa no início desta tarde.

Segundo Mello, a Defesa Civil tem olhado com cautela para o aumento do nível dos rios e para áreas de encosta. “Encosta é a grande preocupação, porque, quando a encosta desce, isso é tragédia na certa. Temos que ficar vigilantes”, disse o governador.

Ajuda ao RS

Na última quarta-feira, 1º, Santa Catarina já havia anunciado o envio de equipes da própria Defesa Civil, da Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros ao estado vizinho, com helicóptero, viaturas, embarcações e equipamentos para resgate em deslizamentos.

A partir desta sexta-feira, 3, aponta o serviço meteorológico catarinense, são esperados temporais com descargas elétricas, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo. Os altos volumes de chuva também acendem o alerta para inundações em rios catarinenses, principalmente para o Rio Uruguai em municípios que fazem divisa com o Rio Grande do Sul.

Ainda segundo a Defesa Civil, há risco muito alto de deslizamentos no Extremo Oeste, Oeste e Meio-Oeste devido ao agravamento das condições geológicas pelo acúmulo de chuva.