Com Lula, Globo supera Record e lidera em verbas publicitárias do governo

Após ter ficado na vice-liderança durante o governo Jair Bolsonaro, a Globo voltou ao topo da lista de grupos de TV que mais recebem verba publicitária do governo federal. Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu seu terceiro mandato, o Planalto contratou 66,1 milhões de reais em propagandas na emissora, quatro vezes o total destinado à Record, que levou 16,4 milhões no mesmo período.

Durante o governo Bolsonaro, a Record esteve na frente: entre 2019 e 2022, recebeu 272,2 milhões de reais em propaganda do Planalto contra 263,6 milhões de reais da Globo e 232,2 milhões de reais do SBT. A Record é comandada pelo bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, uma das principais correntes do segmento evangélico, que apoiou fortemente Bolsonaro.

No atual governo, o faturamento da Globo com verbas da comunicação oficial de Lula superou a soma de todos os demais 21 grupos de mídia listados, que totalizaram 39,7 milhões de reais entre janeiro e outubro de 2023. Os dados foram levantados por VEJA no banco de dados da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República.

Veja abaixo os rankings em cada governo:

BOLSONARO (2019-2022)

RECORD: R$ 272.288.049 GLOBO: R$ 263.686.686 SBT: R$ 232.140.109 BAND: R$ 84.443.605 REDE TV!: R$ 35.029.266 TURNER: R$ 15.647.728 EBC: R$ 8.644.291 DISCOVERY: R$ 5.978.778 SARA NOSSA TERRA: R$ 4.370.924 SONY: R$ 2.987.155

LULA (JANEIRO A OUTUBRO DE 2023)

GLOBO: R$ 66.179.452 RECORD: R$ 16.481.784 SBT: R$ 13.333.066 BAND: R$ 5.685.711 REDE TV!: R$ 1.172.727 EBC: R$ 1.145.464 TV CULTURA: R$ 444.070 SONY: R$ 350.094 DISNEY: R$ 301.526 FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO: R$ 164.997