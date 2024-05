Com frio intenso e previsão de menos chuvas, mortes no RS chegam a 149

Nesta quarta-feira, 15, o total de mortes causadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 149, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil estadual às 9h. A catástrofe climática já atinge mais de 2,1 milhões de pessoas e, apesar da trégua nos temporais, o estado sofre com a passagem de uma frente fria que vem derrubando as temperaturas desde o final de semana.

Na última terça-feira, 14, a cidade de Porto Alegre registrou o dia mais frio do ano, com termômetros oscilando entre 10ºC e 16,5ºC. De acordo com o portal Climatempo, a previsão é de frio intenso e geada nas regiões da Serra Gaúcha, norte do estado e fronteira com o Uruguai, com sensação térmica em torno de zero grau — em São José dos Ausentes, a temperatura pode despencar para -2ºC.

Devido ao sistema de alta pressão que atua sobre o Sul do Brasil e inibe a formação de nuvens, a previsão é que a maior parte do Rio Grande do Sul tenha uma quarta-feira ensolarada. Ainda assim, o risco de deslizamentos de terra é considerado alto em razão do acúmulo das chuvas e da saturação do solo, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Nível do Guaíba tem ligeira queda

Durante a madrugada desta quarta-feira, o nível do Lago Guaíba registrou um leve recuo em razão do menor volume de chuvas. Entre as 22h de ontem e as 8h de hoje, a altura das águas diminuiu 4 centímetros, passando de 5,25 metros para 5,21, com previsão de estabilidade pelo Cemaden. O monitoramento é feito pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do estado e pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Segundo a prefeitura de Porto Alegre, oito das 23 casas de bombas que revertem as águas do Guaíba para fora da capital estão operando. Nos últimos dias, as equipes municipais têm trabalhado para restaurar o funcionamento da Estação de Bombeamento de Água (EBAB) Moinhos de Vento, mas as máquinas continuavam inoperantes na manhã desta quarta-feira.