Com Filipe Barros fora da corrida, Londrina tem empate triplo na liderança

Após a saída do deputado federal Filipe Barros (PL-PR), aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, da corrida eleitoral pela prefeitura de Londrina, a segunda maior cidade do Paraná vive hoje um empate técnico no primeiro lugar entre os três principais candidatos ao Executivo municipal. É o que indica um levantamento divulgado nesta quarta-feira, 12, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Segundo a pesquisa, a acirrada disputa pela prefeitura londrinense é travada entre o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que tem 21,9% das intenções de voto; o ex-deputado federal e ex-prefeito Barbosa Neto (PDT), com 16,8%; e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal (PP), com 15,0%.

Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais, os três nomes estão tecnicamente empatados na liderança — apesar da preferência do eleitorado bastante fragmentada, o cenário ainda é menos difuso do que o divulgado pelo Paraná Pesquisas em maio, que apontava um empate entre nada menos que seis pré-candidatos na primeira posição.

‘Dobradinha’ entre Bolsonaro e Ratinho Júnior

Em números absolutos (fora da margem de erro), o nome que aparecia na liderança no mês passado era o de Filipe Barros, atual líder da oposição na Câmara dos Deputados. No entanto, após um acordo com o PSD, o bolsonarista saiu da disputa para apoiar Tiago Amaral, candidato do governador do Paraná, Ratinho Júnior. O PL indicará um vice para a chapa.

Barbosa Neto, por sua vez, manteve virtualmente a mesma proporção das intenções de voto (16,8%) que somava na pesquisa anterior. Em maio, o ex-prefeito foi vítima do vazamento de um vídeo íntimo nas redes sociais — a VEJA, o pedetista afirmou que a divulgação foi uma tática suja de campanha e “uma cortina de fumaça” por parte da oposição.

Já a secretária de Educação, Maria Tereza, é a sucessora escolhida pelo atual prefeito Marcelo Belinati (PP), que está em segundo mandato e não pode disputar a reeleição. O centrista nomeou a colega partidária ao seu gabinete em 2017, ainda durante sua primeira gestão à frente de Londrina — antes disso, Maria Tereza ocupava o mesmo cargo em Ourinhos, no interior de São Paulo, e chegou a concorrer pelo PSDB, em 2016, como vice-prefeita do município paulista na chapa do colega tucano Toshio Misato.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Londrina, entre os dias 6 e 11 de junho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.