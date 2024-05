Londrina: pré-candidato a prefeito tem vídeo íntimo vazado e vai à polícia

O ex-deputado federal Barbosa Neto (PDT), pré-candidato à prefeitura de Londrina, no Paraná, foi alvo de vazamento de um vídeo íntimo. Nas imagens, o ex-parlamentar, que também é ex-prefeito do município, aparece completamente nu em frente a um espelho e manda beijo para alguém — a gravação foi feita pelo próprio Neto.

A gravação começou a circular em grupos de WhatsApp ligados à política paranaense. A VEJA Barbosa Neto afirmou que o vídeo é antigo e foi enviado a uma mulher com quem se relacionou no passado. Ele acredita que o conteúdo foi vazado de forma maliciosa como uma tática suja de campanha de difamação por adversários políticos.

“É um vídeo íntimo que diz respeito apenas a mim e à moça a quem enviei”, declarou o pré-candidato. “Isso foi divulgado como um ataque, uma cortina de fumaça de quem não tem mais o que falar sobre mim e não quer discutir os problemas reais da cidade”, disse.

O ex-prefeito de Londrina informou que registrou um boletim de ocorrência na polícia por difamação e que seus advogados irão acompanhar as investigações sobre os responsáveis pelo vazamento. Ele acrescentou que planeja divulgar, em breve, um vídeo de retratação pelas redes sociais esclarecendo o episódio ao seu eleitorado.

Jornalista, Barbosa Neto foi prefeito de Londrina de 2009 a 2012. Antes, havia sido deputado estadual (2003 a 2007) e federal (2007 a 2009).

Disputa acirrada

Segundo um levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas, a corrida eleitoral em Londrina, segundo maior colégio eleitoral do Paraná, está marcada por um empate técnico entre seis pré-candidatos, incluindo Barbosa Neto, que pontua 16,8% nas intenções de voto.

Além do pedetista, estão no topo do ranking o deputado federal Filipe Barros (PL), líder da oposição na Câmara dos Deputados, com 17,5%; Maria Tereza (PP), secretária municipal de Educação, com 12,4%; Tiago Amaral (PSD), deputado estadual e aliado do governador Ratinho Jr., com 11,9%; Nelson Villa (PSDB), coronel da Polícia Militar e estreante no campo político, com 10,8%; e Tercílio Turini (MDB), deputado estadual, também com 10,8%. Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais, os seis estão tecnicamente empatados na corrida ao Executivo londrinense.