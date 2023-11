Câmara de SP aprova título de cidadã paulistana a Michelle Bolsonaro

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou um título de cidadã paulistana para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O projeto, apresentado pelos vereadores Rinaldi Digilio (União Brasil) e Fernando Holiday (PL), teve 37 votos favoráveis e 15 contrários.

“Michelle tem desempenhado um papel notável em nossa nação, se destacando o seu trabalho voltado para pessoas com deficiência, doenças raras, autismo e inclusão de libras”, afirmou Digilio nas redes sociais. “Mesmo com a esquerda fazendo de tudo para barrar a homenagem, nós conseguimos!”, comemorou Holiday.

A ex-primeira-dama nasceu em Ceilândia, no Distrito Federal, e não tem ligação com a capital paulista. Ainda não há data definida para a entrega da homenagem.

Parlamentares do PT e e do PSOL tentaram impedir a aprovação da proposta, mas foram vencidos pelos bolsonaristas e pelos vereadores da base do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tem tentado conquistar o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro a sua candidatura à reeleição em 2024.