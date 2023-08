Caiado é o governador mais bem avaliado – veja pesquisas em 20 capitais

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), é o mais bem avaliado do país, segundo uma série de levantamentos feitos pelo instituto Paraná Pesquisas em 20 capitais do país entre março e agosto deste ano.

De acordo com as pesquisas, Caiado tem a gestão aprovada por 76,6% dos eleitores da capital goiana. Depois dele, os mais bem avaliados são Mauro Mendes (União Brasil), de Mato Grosso, com 72,6% de aprovação; Rafael Fonteles (PT), de Teresinha, com 70,7%; e Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, com 70,0%.

Fátima Bezerra (PT), governadora do Rio Grande do Norte, é a que tem a pior taxa de aprovação de seu mandato, com apenas 36,0% — enquanto isso, 58,7% desaprovam a sua gestão. Além dela, também têm taxas de reprovação superiores às de aprovação os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL (aprovação de 43,2% e desaprovação de 45,1%); e de Maceió, Paulo Dantas, do MDB (46,5% a 48,5%).

Veja abaixo a avaliação dos governadores nas capitais:

Continua após a publicidade

ESTADO

Governador

Aprova

Desaprova

Não sabe/não respondeu

Mês da pesquisa

Continua após a publicidade

GOIÁS

Ronaldo Caiado (União)

76,6%

19,6%

3,8%

Julho

Continua após a publicidade

MATO GROSSO

Mauro Mendes (União)

72,6%

22,2%

5,2%

Agosto

Continua após a publicidade

PIAUÍ

Rafael Fonteles (PT)

70,7%

23,3%

6,0%

Junho

Continua após a publicidade

PARANÁ

Ratinho Jr. (PSD)

70,0%

26,4%

3,6%

Abril

Continua após a publicidade

PARÁ

Helder Barbalho (MDB)

68,5%

27,0%

4,5%

Junho

Continua após a publicidade

SERGIPE

Fábio Mitidieri (PSD)

68,3%

25,0%

6,7%

Junho

Continua após a publicidade

MINAS GERAIS

Romeu Zema (Novo)

66,5%

27,3%

6,2%

Março

Continua após a publicidade

RIO GRANDE DO SUL

Eduardo Leite (PSDB)

66,3%

27,7%

6,1%

Março

Continua após a publicidade

SANTA CATARINA

Jorginho Mello (PL)

65,9%

26,2%

7,9%

Maio

Continua após a publicidade

RONDÔNIA

Marcos Rocha (União)

65,7%

27,7%

6,6%

Abril

Continua após a publicidade

DISTRITO FEDERAL

Ibaneis Rocha (MDB)

63,6%

32,2%

4,3%

Maio

Continua após a publicidade

PERNAMBUCO

Raquel Lyra (PSDB)

63,1%

30,6%

6,3%

Abril

Continua após a publicidade

CEARÁ

Elmano de Freitas (PT)

62,4%

31,3%

6,3%

Abril

Continua após a publicidade

AMAPÁ

Clécio Luís (Solidariedade)

59,1%

35,6%

5,3%

Julho

Continua após a publicidade

SÃO PAULO

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

67,6%

26,6%

5,8%

Julho

Continua após a publicidade

BAHIA

Jerônimo Rodrigues (PT)

55,5%

34,3%

10,2%

Março

Continua após a publicidade

AMAZONAS

Wilson Lima (União)

53,5%

41,5%

4,9%

Maio

Continua após a publicidade

ALAGOAS

Paulo Dantas (MDB)

46,5%

48,5%

5,0%

Julho

Continua após a publicidade

RIO DE JANEIRO

Cláudio Castro (PL)

43,2%

45,1%

11,7%

Março

Continua após a publicidade

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra (PT)

36,0%

58,7%

5,3%

Junho

Continua após a publicidade

Siga