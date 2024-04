Bolsonaro: ‘Se eu não voltar, fiquem tranquilos. Nós plantamos sementes’

Declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que pode não voltar ao Palácio do Planalto na condição de presidente da República, mas disse que os seus apoiadores podem ficar “tranquilos”, porque ele plantou “sementes” caso isso aconteça.

A declaração, feita nesta segunda-feira, 29, na Agrishow, feira do agronegócio em Ribeirão Preto, foi um aceno aos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), apontados como possíveis candidatos da direita à Presidência da República em 2026.

“Vamos em frente, nós acreditamos em vocês, nós acreditamos no Brasil e, se eu não voltar um dia, fiquem tranquilos. Nós plantamos sementes ao longo desses nossos quatro anos”, declarou, ao lado dos governadores aliados.

Bolsonaro também apontou para Caiado e disse que “tem sementes mais velhas também” com “condições de germinar e dar bons frutos ao país”. O governador de Goiás já anunciou que deseja tentar novamente a Presidência — ele disputou em 1989 –, saindo na frente de outros nomes que estão de olho na possibilidade de liderar a oposição a Lula em 2026. Caiado não discursou no evento.

Tarcísio também é apontado como um dos possíveis herdeiros do capital político de Bolsonaro no próximo pleito, mas desconversa sobre o assunto, já que ainda pode disputar a reeleição ao governo paulista. Em sua fala, o ex-ministro da Infraestrutura afirmou que “quem trabalhou com Bolsonaro é apaixonado por ele” e que “não era ninguém” antes de integrar a equipe do ex-presidente — ele, no entanto, foi diretor do DNIT (departamento do Ministério dos Transportes) no governo Dilma Rousseff. Bolsonaro retribuiu os elogios e declarou que “podemos ter alguém igual Tarcísio no futuro, igual, muito difícil”.

Agrishow

Como VEJA mostrou, os organizadores da Agrishow decidiram convidar os representantes do governo federal e lideranças bolsonaristas para visitar a exposição em dias separados para evitar tumultos.

Diferente do que vinha ocorrendo nos últimos anos, a Agrishow realizou uma espécie de “pré-abertura” do evento no último domingo, 28, para receber os ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já a abertura oficial desta segunda-feira contou com a presença de Bolsonaro, Tarcísio e Caiado.