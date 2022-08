Bolsonaro ou Lula: saiba quem tem a maior bancada de deputados na Câmara

Com a aparente resolução do imbróglio no Pros, partido que vivia uma disputa judicial pelo seu comando, que acabou ficando com o grupo simpático ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já estão definidas as coligações que vão apoiar as candidaturas presidenciais neste ano – embora sempre seja possível alguma mudança até o prazo final para registro, dia 15 de agosto.

Com isso, a pergunta que fica é: qual dessas alianças tem a maior representação na Câmara dos Deputados? A questão é importante, porque serve de termômetro para saber o peso político de cada grupo na corrida ao Palácio do Planalto.

A resposta é: a coligação em torno do presidente Jair Bolsonaro. Embora ele tenha obtido o apoio formal de apenas três partidos – PL, PP e Republicanos, a trinca que forma o Centrão –, essas legendas somadas têm 179 deputados na Câmara (a Casa tem no total 513).

Em segundo lugar, aparece a coalização em torno de Lula, que é formada por nove partidos (PT, PSB, PCdoB, PSOL, Rede, PV, Solidariedade, Pros e Agir), com 120 deputados. Uma das legendas, o Agir, ex-PTC, não tem nenhum parlamentar eleito.

Logo depois, vem a aliança que apoia a senadora Simone Tebet (MDB), com 73 parlamentares do seu partido, do PSDB, do Cidadania e do Podemos. Em seguida vem o União Brasil, com 51 deputados, que lançou sozinho a candidatura da também senadora Soraya Thronicke (MS).

Outros três partidos também lançaram candidatos a presidente sozinhos. O maior deles é o PDT de Ciro Gomes, que tem 19 deputados. Depois, aparecem o Novo, que disputará a eleição com Luiz Felipe d’Avila (oito deputados) e o PTB, que lançou Roberto Jefferson (três parlamentares).

Quatro candidatos a presidente da República não têm nenhum representante na Câmara: o Democracia Cristã (de José Maria Eymael), o PSTU (de Vera Lúcia), o PCB (de Sofia Manzano) e o Unidade Popular (de Leonardo Péricles).

Três partidos que têm deputados na Casa decidiram ficar neutros e não irão apoiar nenhum candidato a presidente: PSD (47 deputados), PSC (oito) e Patriota (cinco).