Bolsonaro e Michelle farão caminhada contra o aborto em Belo Horizonte

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vão participar de uma caminhada contra o aborto no próximo domingo, 8, em Belo Horizonte. O ato representa mais um passo da direita na reação contra o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do processo que trata da descriminalização do procedimento até a 12ª semana de gestação.

Michelle fez um vídeo para divulgar o protesto, que também deve ocorrer em outras cidades brasileiras. Na capital mineira, a concentração será às 9h, na Praça da Liberdade. Outros atos estão previstos em todo o país no próximo dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Bolsonaro e Michelle também participam de um culto na Igreja Graça e Paz na sexta-feira, 6, e de um encontro do PL Mulher no sábado.

Como mostrou a última reportagem de capa de VEJA, políticos conservadores lançaram mão de uma grande ofensiva destinada a tentar barrar o avanço de pautas progressistas, como a descriminalização do aborto. No último dia 26, um grupo de deputados e senadores de direita anunciou que iria iniciar uma estratégia de obstrução das votações na Câmara e no Senado como forma de protesto. O grupo também conseguiu as assinaturas necessárias para propor um plebiscito sobre o aborto e para dar caráter de urgência ao projeto de lei que cria o Estatuto do Nascituro

