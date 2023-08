Bolsonaro cita ‘narrativas’ do sistema e diz ser ‘obstáculo nesse enredo’

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 21, que é vítima de ‘falácias e inverdades’ e que é apenas ‘um obstáculo’ em um enredo de narrativas criado pelo ‘sistema’. As declarações foram dadas em um post nas suas redes sociais no qual comentava a possibilidade de volta da cobrança do imposto sindical.

“O sistema não vai parar de criar narrativas para poder cumprir suas agendas e quem recebe o seu dinheiro tem que tentar abafar de todo jeito, mesmo que com falácias e inverdades”, escreveu.

Na sequência, listou críticas ao governo Lula, como aumento de impostos, desemprego e “mais estado”. “O alvo sempre foi você, somos apenas um obstáculo nesse enredo”, disse.

O ex-presidente viu aumentar nos últimos dias a temperatura das investigações da Polícia Federal e do Congresso em torno de seu nome, como no caso da venda de joias recebidas em viagens oficiais, alvo da Polícia Federal, e da suposta conspiração golpista com a participação do hacker Walter Delgatti Neto, apurada pela CPMI do 8 de Janeiro e também pela PF.

