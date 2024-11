Bets entram na mira do STF e do Congresso e escala 6×1 preocupa Câmara

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira, 12, com os ministros Carlos Lupi (Previdência), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Luiz Marinho (Trabalho) para discutir os últimos ajustes do pacote do corte de gastos. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, indicou que essa etapa deve ser concluída até a quarta-feira, 13, com possibilidade de que o anúncio saia já na quinta. Nos bastidores, existe a expectativa de que o corte possa afetar a pasta da Defesa e a previdência dos militares.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que declare a Lei das Bets inconstitucional, argumentando que a legislação atualmente em vigor no Brasil não é suficiente para proteger os frequentadores das casas de apostas. O STF já julga outro processo sobre esse mesmo assunto e finalizou as audiências públicas nesta terça-feira. Enquanto isso, o cerco contra as bets também está se fechando no Congresso. O Senado abriu nesta terça os trabalhos da CPI das Bets, para investigar os impactos das apostas online na sociedade.

A discussão sobre o fim da escala de trabalho seis por um tomou as redes sociais e chegou até o Congresso. O deputado federal Hugo Motta, favorito a suceder Arthur Lira na presidência da Câmara, disse que a discussão precisará “ouvir os dois lados”, incluindo os empregadores. “A Câmara dos Deputados não pode se transformar em uma Casa onde o debate fique prejudicado”, disse o parlamentar.

