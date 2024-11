“Colocamos cassinos nas casas das pessoas”, diz presidente da CPI das Bets

O presidente da CPI das Bets no Senado, Dr. Hiran (PP-RR), afirmou que, da forma como foi feita pelo Congresso, a regulamentação das apostas esportivas online colocou “cassinos nas casas das pessoas”.

“Vamos corrigir um erro que cometemos no passado, porque nós não aprovamos os cassinos físicos, que são mais rastreáveis, mais fiscalizáveis, que geram mais empregos”, declarou o parlamentar.

Para Dr. Hiran, a comissão de inquérito tem uma “responsabilidade imensa” de preservar a economia e a juventude e mostrar que “jogar é um divertimento, e não um negócio, uma maneira de tentar enriquecer de uma maneira completamente insegura”.

A CPI das Bets foi instalada nesta terça-feira com a missão de investigar o impacto das apostas online no orçamento das famílias brasileiras, a possível associação com organizações criminosas e lavagem de dinheiro e a contratação de influenciadores digitais para promover e divulgar as plataformas.

A declaração de Dr. Hiran recebeu apoio do líder do governo no Senado, Otto Alencar (PSD-BA). “Você definiu o que significou aprovar essa matéria. Colocou o cassino dentro das casas das pessoas. Tem que retirar o cassino de dentro das casas das pessoas ou regulamentar de uma forma que ele possa ser fiscalizado. Sua frase é lapidar”, afirmou o baiano.