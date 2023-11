Após onda de calor, país vive ameaça de tempestades e inundações

Dias após o Brasil registrar a maior temperatura da história, em meio a uma onda de calor que fez termômetros baterem mais de 40ºC em diversas regiões do país, o novo episódio da crise climática envolve a possibilidade de tempestades, fortes ventos e chuvas intensas com foco no Sul e Sudeste. Em algumas áreas, existe ainda o risco de inundações devido à alta precipitação em zonas próximas a rios.

Nesta terça-feira, 21, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de perigo para tempestades na região Sul do país. Todo o território do Rio Grande do Sul e partes de Santa Catarina devem sofrer com temporais entre terça e quarta, com ventos atingindo entre 60 e 100 quilômetros por hora e risco de alagamentos, queda de árvores e falta de energia elétrica.

Também nesta terça, a Marinha do Brasil emitiu um aviso de fortes ventos nos litorais gaúcho e catarinense a partir de quarta-feira. Segundo o comunicado, a faixa mais afetada fica entre os municípios de Chuí (RS) e São Francisco do Sul (SC). Ainda de acordo com a Marinha, uma tempestade com ventos de até 60 quilômetros por hora deve atingir também as zonas litorâneas do Rio de Janeiro e Espírito Santo, com foco na linha entre Arraial do Cabo (RJ) e Vitória (ES).

O Rio Grande do Sul enfrenta ainda o risco de alagamentos em razão da quantidade de chuvas em regiões banhadas por rios. O maior perigo concentra-se nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai, Taquari, Caí e Sinos, que podem transbordar e atingir municípios do Noroeste, Sudoeste e Centro do estado, além da zona metropolitana de Porto Alegre, segundo informativo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

O Inmet alerta ainda para o risco potencial de chuvas intensas em uma imensa faixa que engloba quase todo o Norte e Centro-Oeste do Brasil, e inclui partes do Sul, Sudeste e Nordeste. Ao todo, mais de 1.800 municípios em quinze estados podem registrar ventos de até 60 quilômetros por hora entre hoje e amanhã.

