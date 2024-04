Após exame inconclusivo, suposta bomba é detonada no aeroporto de Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados após uma ameaça de bomba no Aeroporto Internacional de Brasília na manhã desta terça-feira, 16. Dois pacotes suspeitos foram deixados na área de estacionamento.

De acordo com o major da Polícia Militar Michello Bueno, os artefatos estavam envoltos em fita, passaram pelo scanner do Batalhão de Operações Especiais, mas o resultado foi inconclusivo. Com isso, os pacotes foram detonados.

A área de estacionamento foi bloqueada por algumas horas para que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e o esquadrão antibombas da PMDF agissem, mas foi liberado no início desta tarde. O episódio não afetou os voos, e o aeroporto opera normalmente, sem atrasos ou cancelamentos.

Ataques golpistas

Não é a primeira vez que há uma ameaça de bomba em Brasília. Em 24 de dezembro de 2022, as autoridades foram acionadas para investigar um artefato explosivo em uma caixa encontrada na via que dá acesso ao Aeroporto de Brasília.



No mesmo dia, a polícia prendeu o suspeito de ter montado a bomba, o empresário George Washington, de 54 anos. Em depoimento, ele afirmou que o plano era “dar início ao caos” que levaria à “decretação do estado de sítio no país”. Foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão. O blogueiro bolsonarista Wellington Macedo de Souza também foi condenado a seis anos de prisão por participar do crime.