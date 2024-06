Após conversa com ex-presidente, Lula achou que FHC está ‘muito lúcido’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva considerou que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que acabou de completar 93 anos de idade, está bastante “lúcido”. A avaliação foi externada pelo petista após conversas entre ambos sobre vários temas, no apartamento do tucano, em São Paulo. Nem Lula nem FHC revelaram sobre quais assuntos conversaram.

O encontro, segundo a assessoria de Lula, teve caráter “privado”. Um aperto de mão entre os dois foi registrado pelo fotógrafo oficial do presidente, Ricardo Stuckert. No mesmo dia, Lula também visitou o linguista Noam Chomsky (95 anos), o jornalista Mino Carta (90) e o escritor Raduan Nassar (88). “Hoje, visitei em São Paulo quatro pessoas pelas quais tenho grande carinho (…). Na sexta-feira passada, já havia visitado, no Maranhão, o ex-presidente José Sarney, em São Luís, no Maranhão, limitou-se a postar Lula nas redes sociais. Sarney está com 94 anos.

Trajetórias

Lula e FHC têm uma carreira marcada mais por aproximações do que por distanciamentos. Nos anos 1970, durante a ditadura militar, o petista, então dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, apoiou a candidatura de FHC ao Senado.

Em 1994, ambos disputaram a eleição para presidente da República, vencida por FHC ainda no primeiro turno – a mesma situação se repetiria em 1998. Durante a gestão do tucano, o PT e Lula atuaram na oposição e foram bastante críticos ao então presidente.

Após vários enfrentamentos entre PT e PSDB nas disputas presidenciais seguintes, Lula e FHC voltaram a ficar próximos na eleição de 2022, quando o tucano anunciou apoio ao petista na disputa contra Jair Bolsonaro – no primeiro turno, de forma discreta; no segundo, de forma mais enfática.

Continua após a publicidade

Foi na campanha presidencial de 2022, em outubro, que Lula havia encontrado FHC pela última vez, também ao visitar o tucano em sua residência em Higienópolis, na região central de São Paulo, para agradecer o apoio dado na campanha.

Plano Real, 30 anos

Também na segunda-feira, 24, o ex-presidente FHC recebeu em seu apartamento três economistas diretamente ligados ao Plano Real, o programa de estabilização da moeda e da inflação que completou 30 anos este ano: Pedro Malan, então ministro da Fazenda do tucano; Gustavo Franco, presidente do Banco Central em 1994, quando o plano foi lançado; e Pérsio Arida, que participou da discussão e elaboração da estratégia.