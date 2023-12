Após Bis e Piracanjuba, bolsonaristas querem boicote a Magazine Luiza

Parte dos eleitores bolsonaristas resolveram fazer um boicote a mais uma empresa. Esses apoiadores do ex-presidente se movimentaram nas redes sociais após Luiza Trajano, presidente do conselho de administração da rede varejista Magazine Luiza, aparecer em uma foto ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

As duas estiveram em Nova York em setembro deste ano no encontro da Women Led Cities, que promove a liderança das mulheres para a Transição Justa e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Apesar de o encontro ter ocorrido há quase três meses, apoiadores do ex-presidente resgataram a foto de Janja e Trajano nas redes sociais e defenderam um boicote a Magazine Luiza no Natal. O assunto foi um dos mais comentados do X (antigo Twitter) na manhã desta quarta-feira, 20. Em alguns dos posts, internautas que integraram a corrente sugerem que as compras de fim de ano sejam feitas nas lojas da rede Havan, de Luciano Hang, notório apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Alvo da campanha negativa, a empresária Luiza Trajano chegou a ter seu nome cotado como uma possível presidenciável nas eleições de 2022. Atualmente, ela integra o chamado “Conselhão” da presidência da República, grupo que reúne representantes de diferentes setores para discutir medidas do governo Lula nas mais diferentes áreas.

OUTRAS CAMPANHAS DE BOICOTE

Não é a primeira vez que os bolsonaristas tentam fazer boicotes a empresas ao longo de 2023. Em outubro, o alvo foi o chocolate Bis, após uma publicidade com o influenciador Felipe Neto, que é apoiador de Lula. Os apoiadores de Bolsonaro também tentaram fazer um movimento parecido (que acabou frustrado) contra a marca de laticínios Piracanjuba, que tem a cantora Ivete Sangalo como garota propaganda, e durante o lançamento do filme “Ó Pai, Ó 2”, de Lázaro Ramos.

Nesta semana, os bolsonaristas ainda propuseram um boicote ao filme “Guerra Civil”, produção americana que tem a presença de Wagner Moura. Ele foi um dos integrantes do mundo artístico que fez campanha por Lula em 2022.