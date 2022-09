Apoiado por Lula, Omar Aziz vira e lidera corrida pelo Senado no Amazonas

O senador Omar Aziz (PSD) lidera a disputa pela reeleição no Amazonas, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada na terça-feira, 13. O ex-presidente da CPI da Pandemia tem 29% das intenções de voto, contra 22% dos ex-senador Arthur Virgílio Neto (PSDB) e 20% de Coronel Menezes (PL). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Os números representam uma virada para Aziz, que concorre com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em comparação com a última pesquisa do instituto, de 26 de julho. Na época, Virgílio Neto liderava com 24%, Aziz tinha 19% e Menezes 16%.

Demais candidatos não passaram dos 5%. São 9% de brancos e nulos e 12% que não sabem ou não responderam.

Governo

Já na disputa pelo governo, o governador Wilson Lima (União Brasil) aparece à frente com 34%, ainda que empatado tecnicamente com o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania), que tem 29%. O senador Eduardo Braga (MDB) aparece em terceiro, com 16%, e demais não passam de 5%. São 5% de brancos e nulos e 7% que não sabem ou não responderam.

Em comparação com a pesquisa de 26 de julho, a pequena vantagem de Lima já é uma diferença. Naquela data, o governador aparecia empatado com Mendes, ambos com 28%. Braga tinha 17%.

No levantamento atual, no entanto, o empate entre Lima e Amazonino prevalece no segundo turno: 42% a 42%. Outros 8% votariam branco ou nulo, e mais 8% não sabe ou não respondeu.

O Real Time ouviu 1.000 eleitores entre 10 e 12 de setembro, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM-04749/2022.