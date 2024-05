Apesar de quadro estável, Bolsonaro ainda não tem previsão de alta em SP

Internado há uma semana no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não tem previsão de alta, afirmou a equipe médica nesta segunda-feira, 13.

Segundo o boletim divulgado, Bolsonaro evolui clinicamente, sem febre e com melhora gradativa do quadro infeccioso — ele trata uma erisipela na perna esquerda.

O ex-presidente já havia anunciado, na última semana, o cancelamento de todos os compromissos do mês de maio para tratar dos problemas de saúde.

Enquanto cumpria agenda de encontros políticos em Manaus, no final de semana de 5 de maio, o ex-presidente teve de ser transferido às pressas para São Paulo após apresentar, além da erisipela, um quadro de obstrução intestinal.

Desde que sofreu um atentado com faca, na campanha presidencial de 2018, Bolsonaro passa por exames periódicos e já se submeteu a ao menos cinco cirurgias para tratar problemas decorrentes do ataque. A última foi realizada em setembro do ano passado.

Desde que está internado em São Paulo, Bolsonaro tem publicado vídeos caminhando no hospital e realizando sessões de fisioterapia. Ele também participou, de forma remota, de evento do PL Mulher — ala feminina do partido presidida pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro — e recebeu visitas como a do governador de São Paulo e aliado de primeira hora, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A visita durou cerca de duas horas e foi interpretada pelo entorno do ex-presidente como mais uma prova de fidelidade do ex-ministro.

Périplo

A internação de Bolsonaro forçou uma pausa na atribulada agenda de compromissos do ex-presidente. Apenas para este mês, estavam previstas viagens ao Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.

Desde fevereiro deste ano, o ex-presidente já visitou dezenas de cidades brasileiras, fazendo as vezes de cabo eleitoral e alavancando eventos com candidatos do Partido Liberal (PL) para as eleições municipais deste ano.