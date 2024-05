Bolsonaro cancela todas as viagens de maio para tratar problemas de saúde

O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos do mês de maio após ser internado em São Paulo na noite da última segunda-feira, 6.

Até então, estavam previstas até o final do mês viagens ao Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Desde fevereiro deste ano, o ex-presidente já visitou dezenas de cidades brasileiras, fazendo as vezes de cabo eleitoral e alavancando eventos com candidatos do Partido Liberal (PL) para as eleições municipais deste ano.

Em vídeo divulgado nesta terça-feira, 7, Bolsonaro aparece caminhando nos corredores do hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, e conversando com pacientes. Ele foi transferido às pressas de Manaus — onde cumpria compromissos políticos — para São Paulo após apresentar quadro de obstrução intestinal e de erisipela, um tipo de infecção de pele.

Segundo o advogado e ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Fabio Wajngarten, Bolsonaro passou bem a noite e deverá continuar realizando exames.

Boletins médicos sobre a evolução clínica do Presidente @jairbolsonaro serão divulgados diariamente as 11:00 e as 19:00.

O Presidente passou bem a noite e continua realizando exames. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) May 7, 2024

Forte desconforto

Inicialmente, os sintomas de Bolsonaro eram apenas relacionados à erisipela e a equipe médica de Manaus cogitava uma transferência para um hospital de Brasília. No entanto, a junta decidiu pela ida a São Paulo após o ex-presidente sentir um forte desconforto intestinal nas primeiras horas da segunda-feira, 6.

“O presidente segue estável, hoje caminhou no hospital, para prevenir outras intercorrências, e a transferência dele é para que ele mantenha o tratamento com antibiótico venoso, mais próximo da família também”, declarou um dos médicos do Hospital Santa Júlia, em Manaus.

Desde que sofreu um atentado com faca, na campanha presidencial de 2018, Bolsonaro passa por exames periódicos e já se submeteu a ao menos cinco cirurgias para tratar problemas decorrentes do ataque. A última foi realizada em setembro do ano passado para corrigir uma hérnia de hiato — procedimento na porção superior do estômago para enfrentar um quadro de refluxo.