‘Ameaça’ no primeiro turno, Marçal perderia de Nunes e Boulos no segundo

O empresário e ex-coach Pablo Marçal (PRTB) cresceu quase quatro pontos percentuais em uma semana, segundo o Paraná Pesquisas, e aumentou a pressão na reta final sobre os seus principais adversários, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado Guilherme Boulos (PSOL).

Segundo a pesquisa, feita entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, Marçal tem 24,2% das intenções de voto contra 26,0% de Boulos e 26,8% de Nunes – como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente.

A pesquisa cria ainda mais incerteza sobre quem irá ao segundo turno na maior cidade do país, porque o movimento ascendente de Marçal contrasta com a trajetória inversa de Nunes – leia matéria completa aqui.

Se Marçal for um dos que avançarem de fase, ele terá conseguido um grande feito, porque é a primeira vez que concorre em uma disputa majoritária – tinha tentado, sem sucesso, ser candidato à Presidência da República em 2022 –, por um partido pequeno, sem tempo na TV e no rádio e sem grandes alianças partidárias.

Mas, superada a etapa, estará começando um outro desafio difícil de superar para o ex-coach: bater os seus rivais no segundo turno. Se o confronto fosse com Nunes, por exemplo, Marçal teria apenas 28,9% das intenções de voto contra 53,1% do atual prefeito, segundo o Paraná Pesquisas. Já se o duelo final fosse com Boulos, ele teria 38,2% contra 44,6% do deputado do PSOL – a desvantagem estaria fora da margem de erro.

Continua após a publicidade

O Paraná Pesquisas sondou também um confronto entre Nunes e Boulos: nesse caso, o prefeito venceria por 50,6% 35,3%.

Rejeição

O grande problema para Marçal é o alto percentual de eleitores que dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Segundo o instituto, 43,2% disseram que descartam votar no empresário em qualquer hipótese. A taxa de rejeição, que é a maior entre os candidatos, vem aumentando: há uma semana, ela era de 39,1%.

No ranking da rejeição, aparecem depois Boulos (34,9%), José Luiz Datena, do PSDB (21,8%), Tabata Amaral, do PSB (9,5%), e Ricardo Nunes (9,2%).

Pesquisa

O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo e registrou o levantamento na Justiça Eleitoral sob o nº SP-09433/2024.