Aliados de Sergio Moro são derrotados nas urnas neste domingo

O apoio do ex-juiz federal da Lava Jato e hoje senador da República Sergio Moro (União Brasil-PR) não levou seus aliados à vitória nas urnas na disputa pelas prefeituras do Paraná neste domingo, 6. Seus correligionários perderam na capital do estado e em outros municípios estratégicos, como São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu.

Na capital paranaense, Moro apoiou o candidato Ney Leprevost (União Brasil), cuja vice foi a sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro. Contudo, o resultado nas urnas foi tímido, com apenas 6,49% dos votos — em números, recebeu o “confirma” de 60 675 eleitores. Ainda na pré-campanha, quando se cogitava o nome de outro lavajatista no páreo (o ex-procurador Deltan Dallagnol), Leprevost aparecia com 13,1% das intenções de voto.

Neste domingo, ficou definido que Curitiba terá um segundo turno entre Luciano Pimentel (PSD), que teve 33,51% dos votos, e Cristina Graeml (PMB), com 31,17%. O primeiro colocado tem o apoio do governador Ratinho Junior (PSD) e tem como vice Paulo Martins, que quase venceu Moro na disputa pelo Senado em 2022. A campanha de Leprevost foi marcada por tropeços e desalinhamentos entre a equipe.

A derrota se repetiu na maior cidade da região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais, mas com uma diferença menor. Nina Singer, também do PSD, se reelegeu com 54,89% dos votos, cravando a vitória no primeiro turno contra Geraldo Mendes (União Brasil), que fez 40,56% dos votos. Ele foi acusado duas vezes de tentativa de estupro, ameaça de morte e agressão pela esposa.

No oeste do Paraná, em Cascavel, o ex-juiz da Lava Jato apoiou a candidatura de Márcio Pacheco (PP), que ficou em segundo lugar com 18,88% e foi derrotado por Renato Silva (PL), eleito no primeiro turno com 56,41% dos votos. Em Foz do Iguaçu, o candidato do União Brasil, Zé Elias, fez apenas 1,23% dos votos.

Na quarta cidade mais populosa do Paraná, Ponta Grossa, Moro ainda tem chances de emplacar sua candidata. Elizabeth Schmidt (União Brasil) fez 27,51% dos votos e vai para o segundo turno com Mabel Canto (PSDB), que fez 27,87%. A diferença entre as duas foi de apenas 654 votos.