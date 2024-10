Os tropeços do casal Moro na campanha eleitoral no Paraná

Em sua primeira campanha conjunto para o Executivo, o casal Sergio e Rosângela Moro tem enfrentado dificuldades no Paraná, com ruídos que vão desde desencontros na própria campanha até críticas a um controverso apoio a um candidato acusado de agredir a esposa.

Na última semana, veio à tona uma suposta crise interna na campanha do candidato à Prefeitura de Curitiba, Ney Leprevost (União), de quem Rosângela, deputada federal pelo União, é candidata a vice. As queixas seriam sobre a estratégia que Leprevost estaria adotando na corrida, ofuscando a participação e os planos da equipe da esposa do senador Sergio Moro (também do União Brasil).

De acordo com aliados, o protagonismo “exagerado” e mal calibrado do cabeça de chapa é um dos fatores responsáveis pelo desempenho negativo da dupla nas pesquisas. Segundo a última sondagem do instituto Paraná Pesquisas, Leprevost aparece numericamente em terceiro lugar, com 12,5% das intenções de voto, atrás do favorito Eduardo Pimentel (PSD), candidato do governador Ratinho Jr. (PSD), com 32,1%, e do ex-prefeito Luciano Ducci (PSB), que tem 16%.

Publicamente, tanto Leprevost quanto Rosângela afirmaram não existir quaisquer desentendimentos na campanha.

Apoio polêmico

No domingo, 29, outro episódio envolvendo um dos Moro gerou burburinho nas redes. O senador declarou apoio ao candidato à Prefeitura de São José dos Pinhais Geraldo Mendes (União), acusado pela esposa por tentativa de estupro, ameaça de morte e agressão. As denúncias foram reveladas pelo pelo jornal Folha de S.Paulo no início de setembro e confirmadas pela reportagem de VEJA.

Em vídeo divulgado em suas redes, Moro aparece ao lado de Geraldo Mendes defendendo o combate à corrupção na cidade e pedindo voto ao correligionário.

“O senador precisa explicar por que apoia um candidato denunciado pela própria esposa por violência doméstica”, comentou uma seguidora de Moro na publicação. “Precisa criar uma agência municipal de combate à agressão às mulheres para o seu candidato”, publicou outro seguidor.

Depois da eclosão das denúncias da esposa, Geraldo publicou um vídeo em suas redes em que aparece com Emiliane e suas filhas tomando café da manhã. “Estou aqui dialogando sobre política com minha esposa”, diz o deputado, ao lado de Emiliane. “Infelizmente os ataques já começaram e nós temos que estar aqui unidos e fortes”, continua.

A defesa do deputado diz que as brigas foram “um dissabor do casal” e que Emiliane enviou um documento ao Ministério Público dizendo que registrou as queixas “sob forte emoção”.