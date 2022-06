Alckmin cita legado de FHC em jantar com Lula e empresários

Em jantar na casa do empresário Sérgio Renault, nos Jardins, em São Paulo, na terça (28), que reuniu mais uma vez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin, o ex-tucano lembrou que nos governos de FHC e do próprio Lula os reajustes do salário mínimo foram maiores do que o realizado pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). Em um discurso rápido para cerca de trinta pessoas, o candidato a vice na chapa do PT falou também de realizações passadas na área de meio ambiente, saúde (citou as vacinas do SUS) e educação, temas que serão amplamente levados às discussões nas próximas eleições.

Em uma sinalização de Lula ao PSDB, o ex-presidente, que chegou a decretar o fim do partido tucano, também levantou a bola de Fernando Henrique Cardoso, falando que as disputas estre os dois partidos era “um luxo”. “Um ganhava, outro perdia, e nos encontrávamos nos mesmo restaurantes”, disse o petista, segundo uma pessoa que esteve no jantar.