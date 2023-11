A troca de farpas (e ofensas) entre Michelle Bolsonaro e Gleisi Hoffmann

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, travaram uma troca de farpas nas redes sociais nos últimos dias. A confusão começou no domingo, 26, e continuou nesta terça-feira, 28.

Durante um evento do PL Mulher no último sábado, 25, Michelle fez críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva e disse que a gestão só tem “trabalho pros ‘amigues’ e os ‘bandides'”, usando a linguagem neutra adotada em alguns eventos oficiais.

No dia seguinte, Gleisi rebateu a ex-primeira-dama em uma publicação no X (antigo Twitter), chamou o casal Bolsonaro de “o mais cara de pau do planeta” e citou a investigação sobre as joias sauditas e o caso Queiroz, nos quais Michelle é citada.

“Ela criticando o governo, Lula e Janja, é ridículo, quem é ela pra falar? Usa a fé pra enganar as pessoas e se fazer politicamente, passeou no exterior com o maquiador [Agustin Fernandez] a tiracolo, tá envolvida no contrabando de joias do Estado, fora os rolos com Queiroz. Está pecando, sabe disso e continua, vai na igreja pregar o ódio”, disse a petista.

Continua após a publicidade

Na segunda-feira, Michelle respondeu e insinuou que a deputada tem inveja do sucesso do PL Mulher, da qual é presidente, e do resultado das pesquisas no Paraná. Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas mostrou a ex-primeira-dama na frente em uma eventual disputa pelo Senado.

Em um post na rede social, Michelle elencou motivos para as críticas de Gleisi e voltou a atacar o governo. “O que teria levado a pessoa conhecida como AMANTE (codinome na lista da Odebrecht) a, gratuitamente, fazer ataques tão vorazes a mim e à minha fé?”, questionou. “Seria para tentar abafar a história da ‘Dama do Tráfico’ que teve livre trânsito nos ministérios desse DESgoverno, confirmando os diálogos cabulosos? Ou seria para esconder das pessoas que Lula quer voltar a financiar obras no exterior com o dinheiro do povo, via BNDES?”, continuou.

Nesta manhã, Gleisi rebateu novamente e chamou a ex-primeira-dama de “Micheque”, apelido que recebeu após virem a público depósitos bancários feitos pelo ex-assessor Fabrício Queiroz . “Mentir é a especialidade do casal Bolsonaro, que me ataca por causa das verdades que dizemos sobre eles. MICHEQUE espalha veneno e inveja, mas não adianta se fingir de santa, os corredores da Câmara conhecem sua história!”, disse.

Continua após a publicidade

Michelle e Bolsonaro são o casal mais cara de pau do planeta. Ela criticando o governo, @LulaOficial e @JanjaLula é ridículo, quem é ela pra falar? Usa a fé pra enganar as pessoas e se fazer politicamente, passeou no exterior com o maquiador a tira colo, tá envolvida no… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 26, 2023

Seja qual for o motivo, não perderemos tempo jogando “xadrez com pombos”. Assassinar reputações com mentiras é a especialidade da extrema-esquerda. Nós não somos "AMANTES" dessa estratégia.https://t.co/PM3rVCQ1IP — Michelle Bolsonaro (@Mi_Bolsonaro) November 27, 2023

A receptadora de dinheiro do Queiróz e do Mauro Cid ficou nervosa, faz ataques pq não consegue responder pq dois homens mantinham suas despesas com pagamento em dinheiro vivo e na sua conta corrente; Mentir é a especialidade do casal Bolsonaro, que me ataca por causa das… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 28, 2023

Continua após a publicidade