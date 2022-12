A nova dor de cabeça para o recém-eleito Eduardo Pazuello

A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pediu a desaprovação das contas de campanha do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que ganhou uma cadeira de deputado federal no pleito de outubro passado. Para o MP, o político não apresentou esclarecimentos e documentos que pudessem afastar todas as inconsistências apontadas em um relatório.

Entre as irregularidades estão despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (25.138 reais), divergências e descumprimento de entrega de relatórios financeiros (5.000 reais) e o uso de 286.000 reais que não foram informados na prestação de contas parciais. Esse último quesito, na avaliação dos procuradores, é o mais grave de todos. “A falha destacada é de natureza grave, em razão do alto valor envolvido na irregularidade, sendo capaz de comprometer a lisura e avaliação das contas, caracterizando prejuízo irreparável na prestação de informações à Justiça Eleitoral, o que se mostra mais do que suficiente para autorizar a desaprovação das contas de campanha”.

Além de pedir novos esclarecimentos, o MP opinou pela devolução dos 25.138 reais que teriam sido utilizados indevidamente.

A defesa do deputado federal eleito disse que enviou uma prestação de contas retificadora e que não há mais nenhuma irregularidade. O caso agora seguirá para a decisão da Justiça.