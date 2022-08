A mudança de discurso de Lula e do PT sobre a privatização da Eletrobras

Há não muito tempo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez chegar aos empresários recados bem claros de que investir na compra da Eletrobras poderia ser um mau negócio e indicou repetidas vezes que, uma vez eleito, poderia reverter a privatização da empresa.

“Cerca de 33 milhões de brasileiros estão passando fome. As pessoas são obrigadas a escolher entre comprar comida ou pagar a conta de luz, que não para de subir. E o que faz o governo? Privatiza a Eletrobras, para aumentar ainda mais a conta de luz. Mas podem ter certeza: se vencermos a eleição de outubro, como todas as pesquisas anunciam, nós vamos restaurar a soberania do Brasil e do povo brasileiro”, postou em suas redes sociais um dia depois da venda da companhia, em 10 de junho.

Mas o papo mudou. Nas conversas reservadas que vem mantendo com empresários pesados do PIB brasileiro e agentes do mercado financeiro, a sinalização é que o máximo que o governo fará é tentar negociar com os novos donos alguma contrapartida social ao país. Segundo um empresário presente a um encontro com o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e o ex-banqueiro e economista Gabriel Galípolo, que vem ajudando o petismo nesses encontros, os lulistas indicam que a privatização da Eletrobras não deve ser revertida.

Há outros recuos nesses encontros, como a troca de “revogação” da reforma trabalhista por “revisão”, a garantia de manutenção do Banco Central independente e a indicação de que haverá algum tipo de âncora fiscal no lugar do teto de gastos, que já está marcado para morrer.