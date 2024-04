A fake news que tentou ligar a Globo ao estupro cometido por Daniel Alves

Uma fake news agitou as redes sociais no último fim de semana: a de que o Grupo Globo havia quitado a fiança de mais de 5 milhões de reais para que o ex-jogador Daniel Alves pudesse deixar a prisão na Espanha, onde cumpria pena pelo estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona. O pagamento teria sido feito em troca de uma entrevista exclusiva do ex-atleta para a revista Quem. Perfis, especialmente os ligados à direita política, fizeram o assunto virar um dos trending topics (assuntos mais comentados) do X (antigo Twitter).

No domingo 31, o Grupo Globo se pronunciou sobre a falsa informação. O comunicado foi publicado no portal de notícias do jornal O Globo depois que o boato começou a circular nas redes sociais. Na nota publicada pelo Grupo Globo, a Quem classifica a acusação como fake news e esclarece que “ela não corresponde a verdade e não pagamos por qualquer reportagem produzida, dado seu caráter jornalístico”, acrescentando que a jornalista Marisa Martín Blázquez, do canal de televisão espanhol Telecinco, não procurou representantes do grupo midiático para confirmar a veracidade das informações — leia a íntegra abaixo.

A denúncia falaciosa viralizou após declarações da jornalista. No domingo, durante o programa Fiesta, ela afirmou que “parece ser que a revista, muito conhecida no Brasil, a revista Quem, pertencente ao Grupo Globo, em troca de uma reportagem que está sendo realizada na casa de Daniel Alves, teria adiantado este 1 milhão de fiança”.

O crime

Daniel Alves, ex-lateral da seleção brasileira, foi condenado pela Justiça da Espanha a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma jovem de 23 anos, em 2022, em uma boate em Barcelona. O jogador foi preso no ano passado, mas conseguiu a liberdade condicional na última segunda-feira, 25, após o pagamento da fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a cerca de 5,5 milhões de reais.

Leia, a seguir, a íntegra do comunicado do Grupo Globo:

“Circula nas redes que a emissora espanhola Telecinco veiculou, neste domingo, a informação falsa de que a revista Quem pagou a fiança de Daniel Alves em troca de obter uma entrevista exclusiva com o ex-jogador, condenado por estupro e que teve a liberdade provisória concedida pela Justiça do país. A afirmação, no entanto, É #FAKE.

No programa Fiesta, Marisa Martín Blázquez afirma que ‘parece ser que a revista, muito conhecida no Brasil, a revista Quem, pertencente ao Grupo Globo, em troca de uma reportagem que está sendo realizada na casa de Daniel Alves, teria adiantado este 1 milhão de fiança’.

A respeito das afirmações, publicadas também no site da Telecinco e repercutidas nas redes sociais, a revista Quem esclarece:

‘Sobre a fake news que está sendo compartilhada de que a Quem teria arcado com a fiança do jogador Daniel Alves, gostaríamos de esclarecer que ela não corresponde à verdade e não pagamos por qualquer reportagem produzida, dado seu caráter jornalístico.

Também nunca fomos procurados por Marisa Martín Blázquez, do programa Fiesta, da TV espanhola, para confirmação da veracidade das informações. Seguimos acreditando que o bom jornalismo jamais terá espaço para reportagens pagas.”