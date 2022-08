A doce vingança de Marília Arraes contra PT e PSB em Pernambuco

A deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) lidera a corrida ao governo de Pernambuco com uma boa vantagem sobre os adversários mais próximos, enquanto a coalizão PSB-PT que governa o estado há dezesseis anos e que rejeitou a sua candidatura enfrenta muitas dificuldades.

Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 7 e 11 de agosto e divulgado nesta sexta-feira, 12, Arraes tem 31,5% das intenções de voto e lidera de forma isolada a corrida.

Em um segundo pelotão, três candidatos aparecem empatados tecnicamente entre si: a ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB), com 14,3%; o ex-prefeito de Jaboatão de Guararapes Anderson Ferreira (PL), com 13,6%; e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), com 12,2%. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Só na sequência aparece o candidato governista, o deputado federal Danilo Cabral (PSB), com 7,5% das intenções de voto – ele está empatado na margem de erro com Miguel Coelho.

Cabral foi lançado candidato da frente PT-PSB com o apoio do atual governador Paulo Câmara (PSB), do prefeito de Recife, João Campos (PSB), e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um dos problemas de Cabral talvez seja a má avaliação do governo Câmara pelo eleitorado: 63,4% o classificam como ruim ou péssimo e apenas 13,3% dizem que é ótimo ou bom.

Marília Arraes queria ser candidata ao governo pelo seu partido, o PT, mas não encontrou espaço, já que os líderes petistas locais e Lula optaram por manter a aliança com o PSB. Mesmo assim, Arraes afirma que apoia candidatura de Lula a presidente.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.541 eleiores de 60 municípios de Pernambuco e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° PE-05038/2022.