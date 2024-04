A cartada de Jorginho Mello para tentar encerrar greve de professores

Em meio a uma greve de professores que já dura quase uma semana, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), anunciou que não atenderá às reivindicações da categoria e que passará a descontar o salário dos docentes que não compareçam à sala de aula.

Segundo Mello, a mudança na política salarial exigidas pelos professores é “inviável” e custaria 4,6 bilhões de reais aos cofres do estado. “Em 2023, já tivemos vários avanços por iniciativa do governo, mas fazer tudo o que os sindicalistas pedem é impossível (…). A gente ultrapassaria os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Atender o sindicato é cometer um crime de improbidade administrativa. O estado estaria gastando mais do que é permitido por lei, e isso eu não vou fazer”, declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

Um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, Mello anunciou ainda que a Secretaria de Educação irá contratar “imediatamente” professores temporários para manter as salas de aula funcionando. Segundo o próprio governo, os profissionais que aderiram à paralisação são “minoria” e correspondem à cerca de 10% da rede pública estadual.

Apesar do anúncio do desconto salarial de grevistas, a medida só pode ser aplicada após determinação judicial — se a Justiça considerar que a paralisação é ilegal.

Sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado (Sinte-SC) defende que a descompactação da folha de pagamento exigida pela categoria tem como objetivo reduzir a discrepância salarial entre os diferentes níveis de salários.

Após a publicação do vídeo do governador catarinense, o coordenador do sindicato, Evandro Accadrolli, disse que a greve é um direito assegurado a todos os trabalhadores e que é ilegal repor as vagas de profissionais que estão paralisados. O sindicato anunciou que permanecerá em greve por tempo indeterminado e divulgou uma manifestação na próxima terça-feira, 30, em Florianópolis.