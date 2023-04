8 dos 10 deputados mais influentes nas redes são contra Lula; veja lista

Prestes a completar 100 dias de gestão, o governo Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta uma dura oposição nas redes sociais. Pesquisa lançada nesta segunda-feira, 3, pela Genial/Quaest, mostra que perfis de políticos bolsonaristas dominam o mundo digital.

Dados do Índice de Popularidade Digital (IPD), extraídos a partir da análise de plataformas como Facebook, Twitter e Instagram, apontam que oito dos dez deputados mais influentes são ‘antiLula’ — o único que figura como pró-governo é André Janones (Avante-MG). No topo da lista, figura o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), parlamentar mais votado em 2022 no país. Já no Senado, o ‘top 10’ é formado inteiramente por parlamentares de oposição. (Veja lista completa abaixo)

O levantamento mostra que os deputados e senadores que dominam a popularidade nas redes têm alcance maior, produzem mais conteúdos e são mais curtidos e compartilhados do que os governistas. Entre os assuntos que atingiram um maior número de pessoas, estão episódios polêmicos, como a manifestação debochada de Nikolas durante fala no Dia das Mulheres — ocasião na qual vestiu uma peruca e ironizou a “perda de espaço” de mulheres cis para mulheres trans. Em segundo no ranking, está o escândalo das joias sauditas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O IPD foi construído a partir de 152 variáveis coletadas nas principais plataformas, entre os dias 2 de fevereiro e 28 de março deste ano.

IPD – Índice de Popularidade Digital (Deputados)

1 – Nikolas Ferreira (PL-MG)

2 – Fábio Teruel (MDB-SP)

3 – André Janones (Avante-MG)

4 – Mauricio Marcon (Podemos-RS)

5 – Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

6 – Tiririca (PL-SP)

7 – André Fernandes (PL-CE)

8 – Bia Kicis (PL-DF)

Continua após a publicidade

9 – Gustavo Gayer (PL-DF)

10 – Marcel van Hattem (Novo-RS)

IPD – Índice de Popularidade Digital (Senadores)

1 – Cleitinho (Republicanos-MG)

2 – Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

3 – Sergio Moro (União Brasil-PR)

4 – Romário (PL-RJ)

5 – Magno Malta (PL-ES)

6 – Damares Alves (Republicanos-DF)

7 – Marcos do Val (Podemos-ES)

8 – Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

9 – Rogério Marinho (PL-RN)

10 – Marcos Pontes (PL-SP)