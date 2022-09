O que sabemos sobre adoçantes e câncer?

Muito se fala sobre a importância dos hábitos de vida em doenças como diabetes, hipertensão e infarto. Porém, sabemos hoje que o impacto desses hábitos vai muito além e está também diretamente relacionado ao risco de câncer em geral.

Uma alimentação inadequada representa um dos mais importantes fatores de risco de câncer modificáveis. Assim, as dietas chamadas inflamatórias, ricas em carboidratos livres e em carne vermelha, contribuem para o aumento do risco de vários tipos de tumores, como os de mama e de cólon. Isso porque os tais carboidratos livres (açúcar refinado, doces, pão, farinha, arroz branco, etc) elevam os níveis de glicose e de insulina no sangue, gerando um estado de inflamação crônica. Esta, por sua vez, estimula o crescimento e a sobrevivência de células tumorais no corpo.

Até mesmo sucos naturais estão implicados nesse risco, como demonstrado por um grande estudo que mostrou elevação do risco geral de câncer em 18% com o consumo de bebidas açucaradas e sucos naturais de frutas. Esse malefício provavelmente se justifica pela elevada carga de glicose presente nessas bebidas.

Sendo assim, seriam os adoçantes artificiais uma alternativa segura para o uso do açúcar? Provavelmente não.

Os adoçantes também têm sido associados a uma chance maior de desenvolvimento de câncer ao longo dos anos. Em estudos iniciais, demonstrou-se que eles podem alterar de forma prejudicial a flora do intestino (chamada de microbiota intestinal), o que tem se relacionado ao aumento do risco de tumores.

Recentemente, um importante estudo avaliou especificamente o impacto do consumo de adoçantes no surgimento de câncer em uma população francesa com mais de 100 mil pessoas. Nele, mostrou-se que o alto consumo de adoçantes artificiais estava correlacionado a um maior risco de câncer, da ordem de 15%, sendo 22% para o câncer de mama e 13% para os relacionados à obesidade. Os adoçantes mais implicados foram o aspartame e o acessulfame-K, mas convém destacar que poucas pessoas receberam sucralose e não se avaliou adoçantes naturais como estévia.

Deste modo, os estudos sugerem que os adoçantes artificiais, tão amplamente utilizados na indústria alimentícia, podem aumentar significativamente o risco global de câncer. Por isso, devem ser evitados na dieta, assim como o açúcar refinado.

Portanto, temos que ter em mente que não existem alternativas mirabolantes para a prevenção de tumores. Uma dieta equilibrada, rica em vegetais, frutas, peixes, grãos e pobre em carboidratos livres e carne vermelha é a base de uma dieta saudável. Com isso, atuamos não somente contra doenças como hipertensão e diabetes, mas especialmente fazemos a nossa parte na prevenção contra o câncer.

Com colaboração da Dra Jéssica Ribeiro Gomes, médica oncologista