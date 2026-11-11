Meu exame deu positivo para mpox. E agora?

Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

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O diagnóstico de mpox levanta muitas dúvidas sobre a vida e a rotina. Este guia completo oferece orientações essenciais para quem testou positivo, abordando isolamento domiciliar, comunicação com contatos próximos, cuidados com as lesões e o caminho para a recuperação e retorno à normalidade.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

No consultório, a primeira reação de quem recebe o resultado positivo para mpox raramente é uma pergunta sobre o vírus. É sobre a vida: “Posso ter contato com meu parceiro ou minha parceira?”, “Preciso contar para alguém?”, “Quando volto a trabalhar?”. São dúvidas legítimas, e considero que respondê-las de maneira direta e didática faz parte do tratamento.

O tema voltou ao noticiário. O Brasil confirmou 832 casos e uma morte em 2026, bem abaixo dos mais de 10 mil registrados em 2022, mas alguns estados vivem uma alta nos diagnósticos. Na cidade do Rio de Janeiro, foram 196 casos confirmados até o início de novembro, mais que o dobro dos 94 de todo o ano passado.

No mesmo período, o Ministério da Saúde autorizou a compra de até 25 mil doses de vacina para reforçar os estoques do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os números são menores, mas o vírus segue circulando. Para quem acaba de testar positivo, porém, a estatística importa menos do que saber o que fazer a partir de agora. Na maioria das pessoas, a mpox evolui de forma leve a moderada e se resolve entre duas e quatro semanas.

A transmissão acontece principalmente pelo contato direto com as lesões e as crostas, por objetos contaminados por elas e por secreções, em situações de proximidade prolongada.

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Por isso, o isolamento só termina quando todas as crostas tiverem caído e uma nova camada de pele intacta tiver se formado no lugar. O fim da febre ou o ressecamento das feridas ainda não liberam o paciente, porque o critério é a cicatrização completa das lesões.

Isolamento dentro de casa

Muitos pacientes acreditam que precisam sair de casa para cumprir o isolamento. Mas é possível conviver com outras pessoas sem as expor ao vírus, desde que alguns cuidados sejam seguidos à risca.

Fique, se possível, em um quarto só seu e prefira um banheiro exclusivo. Se precisar dividir o banheiro, limpe depois de cada uso as superfícies em que você toca, como assento e tampa do vaso, descarga, pia, torneiras, bancada e maçanetas.

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Primeiro lave com água e sabão ou detergente para tirar a sujeira e depois aplique água sanitária diluída, conforme a orientação do rótulo, ou álcool 70%.

Ao circular pela casa, mantenha as lesões cobertas com roupas de mangas longas, calça ou curativos, e use máscara bem ajustada.

Não compartilhe toalhas, lençóis, roupas, talheres, copos e pratos

Lave à parte tudo o que você usar, inclusive lençóis e toalhas, sem sacudir as peças, com sabão comum e, se possível, água quente

Mantenha os ambientes ventilados e evite contato com animais de estimação

Gestantes, crianças de até 8 anos e pessoas com imunidade baixa têm maior risco de quadros graves e merecem atenção especial. Quando possível, o ideal é que fiquem em outro lugar durante o isolamento

Quem precisa saber

A mpox é de notificação compulsória. O serviço de saúde responsável pelo diagnóstico comunica as autoridades sanitárias, e a equipe de vigilância pode entrar em contato para mapear as pessoas que estiveram com você.

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Cabe a você avisar seus contatos próximos desde o início dos sintomas, como parceiros sexuais, moradores da casa e todos com quem teve contato pele com pele. Sei que essa conversa pode ser constrangedora, mas é ela que permite que essas pessoas fiquem atentas e, em alguns casos, recebam a vacina a tempo.

Enquanto houver lesões, também é preciso se afastar do trabalho e da escola, com atestado do seu médico.

Teve contato próximo? Observe por 21 dias e avalie a vacina

Quem esteve em contato com um caso confirmado deve observar o próprio corpo por 21 dias, o período máximo de incubação do vírus. Febre, ínguas (linfonodos aumentados) e lesões na pele são sinais para procurar atendimento e evitar contato íntimo com outras pessoas até a avaliação.

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Nessa situação, a vacina pode fazer diferença. Em casos de exposição de risco, a equipe de saúde pode indicar a vacinação pós-exposição, conforme os critérios do Ministério da Saúde, que hoje a reservam a pessoas de 18 a 49 anos com contato de médio ou alto risco.

A orientação é aplicar a dose preferencialmente nos primeiros quatro dias após o contato, mas ela ainda pode ser feita em até 14 dias, desde que a pessoa continue sem sintomas. Por isso insisto tanto que o aviso aos contatos seja rápido. O esquema completo prevê duas doses, com intervalo de 28 dias.

É preciso ser franca, porém: a vacina não está disponível na rede privada, e o Brasil, assim como o mundo inteiro, enfrenta dificuldade de abastecimento. Por isso, as doses do SUS ficam restritas aos grupos definidos pelo Ministério da Saúde, e a prevenção da transmissão continua dependendo, sobretudo, dos cuidados de quem está doente e do aviso rápido aos contatos.

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Cuidar das lesões sem piorar o quadro

Durante a recuperação, alguns cuidados simples evitam complicações:

Mantenha as feridas limpas e secas, lavando com água e sabão

Não coce, não estoure bolhas e não arranque as crostas, porque isso atrasa a cicatrização e abre caminho para infecções bacterianas

Lave as mãos depois de tocar nas lesões e evite levar as mãos aos olhos. Quem usa lente de contato deve trocá-la por óculos durante esse período

Para dor e febre, use os analgésicos orientados pelo seu médico. Lesões nas regiões genital e anal costumam doer mais, e banhos de assento com água morna trazem alívio

Beba bastante água e mantenha a alimentação

Quando voltar ao médico

Mesmo nos quadros leves, alguns sinais pedem nova avaliação. Procure atendimento se aparecer:

Dor ou vermelhidão nos olhos, ou alteração da visão

Feridas na boca ou na garganta que impeçam comer ou beber

Dor intensa na região anal ou dificuldade para urinar ou evacuar

Lesões com pus, inchaço ou vermelhidão que se espalha, sinais de infecção bacteriana

Febre que não cede, falta de ar ou confusão mental

Pessoas vivendo com HIV sem controle da carga viral, imunossuprimidas e gestantes precisam de acompanhamento mais próximo desde o início

De volta à rotina

Com todas as crostas caídas e a pele refeita, a pessoa deixa de transmitir e pode retomar trabalho, escola e vida social.

Uma recomendação costuma surpreender muitos pacientes: por precaução, autoridades internacionais de saúde orientam o uso de preservativo nas relações sexuais por 12 semanas após a recuperação. Ao fim do isolamento, vale ainda higienizar a casa, lavando roupas de cama, toalhas e as superfícies que tiveram contato com as lesões.

O diagnóstico de mpox assusta, mas o caminho da recuperação é conhecido. Com acompanhamento médico, a doença costuma passar em poucas semanas, e os cuidados em casa reduzem o risco para quem convive com você.

*Rosana Richtmann, infectologista e consultora em vacinas da Dasa