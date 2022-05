Eu vacino, tu vacinas e nós nos protegemos

Giro VEJA: 23 de maio

A desistência de Doria e a reorganização da terceira via

A notícia da desistência do ex-governador João Doria (PSDB) da corrida presidencial desencadeou um processo de reorganização dentro da chamada terceira via. Os desdobramentos da saída do tucano do páreo e o encontro do ex-presidente Lula com partidos aliados são os temas do Giro VEJA desta segunda.