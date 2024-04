‘Eu quero ver o MEU médico’. Este é um pedido a ser feito em internações?

A palavra hospital é de raiz latina, vem de hospitium e significa “lugar onde as pessoas se hospedam”. Apesar das divergências na literatura os relatos históricos descrevem seu surgimento por volta de 431 a.C. no Sri Lanka. Eram casas que serviam de apoio e recuperação para os enfermos, em especial peregrinos que estavam de passagem pela região.

Muitas mudanças ocorreram na medicina e no funcionamento dos hospitais desde então, inclusive o perfil dos pacientes que precisam de internação hospitalar. Com o advento de novos métodos diagnósticos e terapêuticos, associado a aumento da longevidade da população há, no ambiente hospitalar, uma clara maioria de pacientes idosos e/ou com múltiplas doenças.

Esses pacientes possuem, na maioria das vezes diversas comorbidades, além daquelas que os levaram a internação. Habitualmente, os pacientes internados por um motivo têm um grande desequilíbrio orgânico, que causa descompensação de outras inúmeras condições. A internação é um momento de preocupação para o enfermo e toda sua família.

Há uma grande insegurança em relação aos cuidados recebidos durante a internação. É frequente a solicitação: “Eu quero ver o MEU médico!”.

É comum que os pacientes tenham um cardiologista, um endocrinologista, um cirurgião de referência, um urologista (os homens), um ginecologista (as mulheres) e outros especialistas conforme as doenças de base. Qual deles deve cuidar do paciente internado? Essa resposta não é simples, porém há um especialista capaz de centralizar os cuidados do paciente internado: o clínico.

O clínico que se dedicou aos estudos e cuidados do paciente internado é chamado de hospitalista. Sua importância é indiscutível pois ele é capaz de olhar o paciente de maneira global e integrativa: conhece os membros da equipe do hospital, sabe as rotinas da instituição e consegue resolver quase a totalidade das situações passíveis de internação. É ainda o responsável por conversar com o paciente e os familiares para definir os próximos passos nos cuidados do paciente, tem bom relacionamento com os profissionais das demais especialidades e solicita apoio quando precisa deles.

O clínico hospitalista é o médico que se especializou em cuidar dos pacientes naqueles momentos mais difíceis, no período de maior sensibilidade física e emocional do processo de adoecimento que é a internação. Esse é o SEU médico durante a estada no hospital.

* Aline Camile Yehia, presidente da regional mineira da Sociedade Brasileira de Clínica Médica