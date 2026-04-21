Está sentado? Que tal se levantar para cuidar da saúde vascular?

Entre telas, compromissos e longos períodos sentados, muitos de nós traçamos planos para um corpo mais magro ou mais forte. Mas quantos lembramos de cuidar da complexa rede de vasos que transporta a vida pelo nosso organismo? Artérias e veias formam um sistema silencioso, que trabalha sem parar e sofre com os impactos da rotina moderna. Enquanto focamos no espelho, esse sistema vital pode estar sob ameaça.

Pesquisas recentes revelam um vínculo preocupante entre nosso cotidiano e a saúde vascular. Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) mostrou que pessoas com esgotamento profissional apresentaram artérias significativamente mais rígidas. O estresse constante, portanto, não é só uma sensação: é uma agressão física aos nossos vasos.

Ao mesmo tempo, hospitais públicos registram mais casos de coágulos sanguíneos graves em adultos jovens, um aumento que conectado diretamente ao tempo excessivo sentado e à falta de movimento diário.

A rotina atual muitas vezes nos prende a uma cadeira, seja no trabalho ou em casa. Essa imobilidade, dia após dia, somada a uma hidratação que deixa a desejar, prepara o corpo para problemas circulatórios. A ideia de que apenas pessoas mais velhas precisam se preocupar com isso é um engano perigoso. O corpo jovem também sente o peso do sedentarismo.

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A boa notícia é que a proteção não exige mudanças radicais. Pequenos atos, repetidos com regularidade, têm um poder transformador. Levantar-se a cada duas horas já faz uma diferença profunda. Caminhar até a cozinha para beber um copo d’água, subir um lance de escadas ou simplesmente mover os pés para cima e para baixo enquanto se está sentado são gestos que acordam a musculatura das pernas. Essa ativação funciona como um coração auxiliar que bombeia o sangue de volta e impede que ele fique estagnado.

Beber água com frequência, mesmo sem sentir sede, mantém o sangue fluindo com mais facilidade. Quando desidratamos, esse fluido fica mais espesso e lento, o que eleva o risco de formar obstáculos em seu caminho.

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O que colocamos no prato também faz toda a diferença nesse cuidado. Diminuir o sal e as frituras ajuda a manter a pressão em níveis tranquilos. Incluir cores no alimento – os vermelhos do tomate, os roxos da berinjela, os verdes escuros das folhas – não é apenas estético. Esses alimentos são ricos em compostos que fortalecem e protegem as paredes internas dos vasos, como um cuidado constante que previne desgastes.

Algumas pessoas já sentem o corpo dar sinais: pernas que incham no fim do dia, uma sensação de cansaço ou peso que não passa. Esses avisos merecem atenção e não devem ser normalizados. Uma consulta pode esclarecer a origem do problema e indicar recursos simples, como o uso de meias de compressão no dia a dia, que dão um suporte eficaz para a circulação quando orientadas por um profissional.

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Por fim, cuidar das veias e artérias é cuidar do coração. É buscar noites de sono reparadoras, encontrar momentos para acalmar a mente, evitar o cigarro e moderar a bebida. E tudo passa por entender que uma caminhada leve, mas feita com frequência, é um remédio poderoso para todo o sistema vascular.

Proteger veias e artérias é também sobre fazer escolhas conscientes que se tornam parte de quem somos. É sobre escutar o corpo e dar a ele o movimento e o combustível de que precisa para sustentar nossa vida, com vigor e leveza, por todos os anos que estão por vir.

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*Haila Almeida é médica cirurgiã vascular com atuação focada em tratamentos de vasinhos e varizes por meio da tecnologia a laser, fundadora e líder do Instituto Alphaveins