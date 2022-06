Tasso: “Achava que estava na hora de parar, mas não descarto nada”

“Simone Tebet é a nossa candidata [do MDB, PSDB e Cidadania]. Eu já tinha declarado que estava na hora de parar de ter cargos eletivos, mas não descarto nada.”

(Tasso Jereissati, senador pelo PSDB do Ceará, a Pedro Venceslau e Lauriberto Pompeu, do Estadão, depois de reunião ontem com os deputados Bruno Araújo, presidente do partido, Aécio Neves e o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite. Tasso foi indicado para ser candidato a vice de Simone Tebet.)