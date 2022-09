Soraya: “O Luiz está causando medo naqueles que não gostam do Jair”

“O primeiro turno existe justamente para que as pessoas possam escolher e o Luiz [Inácio Lula da Silva] está causando medo naqueles que não gostam do Jair [Bolsonaro]. Isso é inadmissível (…) Eu apoiei Bolsonaro [em 2018]. Eu fui anti-PT, mas Bolsonaro não tem uma filosofia que eu tenha algum dia abraçado. A filosofia que eu abracei, e que Bolsonaro disse ter abraçado, é a de uma direita racional, consciente. A pauta econômica independe de questão ideológica. O Bolsonaro virou o bolsonarismo para aquelas pessoas que precisam de um mito, de um Messias. E não é isso que eu sou. E, sim, eles são muito violentos nas redes sociais, muito covardes na briga política. Não conseguem discutir de forma educada, urbana, democrática. Eu não vou deixar de falar. Não vão me amedrontar.”

(Soraya Thronicke, candidata presidencial do União Brasil.)