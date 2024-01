Para eleitor de SP e BH, Tarcísio e Zema governam melhor que Lula

Os eleitores das capitais de São Paulo de de Minas Gerais acham que os governadores dos seus estados estão tendo desempenho melhor do que Lula no governo federal. É o que mostra pesquisa realizada na virada do ano pela AtlasIntel.

Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem atuação aprovada por 49% e Lula por 46%.

Em Belo Horizonte, a diferença na avaliação é grande: o governador Romeu Zema (Novo) tem 64% de aprovação, exatamente o dobro de Lula.

Essas cidades sediam os governos dos dois maiores colégios eleitorais do país, que somam 33% do eleitorado.

Lula venceu a eleição presidencial de 2022 com 53,5% dos votos na capital paulista, mas foi derrotado no Estado de São Paulo, com 44,7%.

Perdeu, também, em Belo Horizonte com 45,7% da votação. No Estado de Minas, Lula quase foi atropelado na reta final da eleição pelo adversário Jair Bolsonaro.

Venceu por margem mínima de 0,4%, equivalente a 40,6 mil votos num eleitorado de 16,2 milhões. Havia saído do primeiro turno com 490 mil votos de dianteira, mas viu essa vantagem encolher quinze dias depois, no segundo turno, para apenas 49 mil votos.

Pesquisas não indicam tendências, limitam-se a captar expressões dos eleitores em momentos específicos. Os resultados coletados pela AtlasIntel sugerem que Lula começa o segundo ano de mandato com problemas de avaliação nas capitais paulista e mineira, quando comparado com os governadores desses estados.

É uma situação incomum, principalmente a de Belo Horizonte onde a sua desaprovação (63%) supera muito a do governador mineiro (30%) e evidencia avanço na corrosão da imagem, em comparação com o período de eleição presidencial.

Nessas cidades, como em outras, os três principais problemas mencionados são segurança pública, educação e saúde — não necessariamente nessa ordem.

